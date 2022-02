Relayer bekommt eine spielbare Demo spendiert

Kadokawa Games veröffentlicht in diesem Februar eine spielbare Demo zu Relayer, die für PS5 und PS4 erscheint.

Die Anspielversion umfasst demnach die ersten beiden Kapitel der Story, es können 9 Stufen gespielt werden, sowie 12 Stufen mit dem Kampfsimulators. Damit lässt sich das maximale Level von 30 erreichen, wobei im Spiel später 300 möglich sind. Der Fortschritt aus der Demo kann später auch in die Vollversion übertragen werden.

In Relayer trifft die Menscheit im Jahr 2049 auf intelligentes Leben: die Relayers. Ungefähr zur gleichen Zeit setzt die Entdeckung einer uralten außerirdischen Zivilisation die Räder des Schicksals für die Sternenkinder in Bewegung, Menschen, die mit einzigartigen Kräften ausgestattet sind.

Die Story selbst setzt zirka zwei Jahre später an, an jenem schicksalhaften Tag, als sich zwei junge Frauen in Artemis, einer Kolonie auf der Mondoberfläche, treffen. Vor ihnen liegt ein intergalaktisches Abenteuer, bei dem Menschen und uralte Außerirdische aufeinandertreffen und unsere stellaren Nachbarn zum Leben erwachen.

Relayer erscheint am 24. März für PlayStation 5 und PS4.