Rematch bringt im Juni den Street-Fußball zurück

Sloclap, das Studio hinter dem Martial-Arts-Hit Sifu, hat offenbar einen neuen Gegner gefunden: Fußball. Und zwar nicht irgendeinen Fußball, sondern Rematch – ein Online-Multiplayer-Erlebnis, das das Spiel mit dem runden Leder komplett neu denkt. Hierzu gibt es nicht nur einen Release-Termin, in Kürze lässt sich Rematch in einer Open Beta ausprobieren.

Kein VAR, keine Fouls, kein Abseits

Im neuen Trailer zeigt sich: Rematch ist kein FIFA-Klon und kein „realistischer Fußballsimulator“. Hier geht’s um 5v5- oder 4v4-Duelle in rasantem Tempo, ohne Regeln, aber mit Stil. Wer auf Schwalben steht oder stundenlang VAR-Szenen analysieren will, ist hier falsch. Wer lieber mit Skill und Strategie Matches dominiert – willkommen.

Gespielt wird aus der Perspektive der Spielfigur – also nicht Vogelperspektive, sondern voll auf dem Platz. Das bringt ein intensives, fast schon taktisches Spielgefühl. Man kämpft im Team, kombiniert trickreich und setzt auf clevere Spielzüge. Rematch will nicht einfach Fußball abbilden – es will zeigen, warum Fußball so fesselt.

Die Open Beta läuft vom 18. bis 19. April – nur auf PC

Angehende Ballakrobaten können sich jetzt zur Open Beta registrieren. Zwei Tage, mehrere Modi, globale Gegner – genug Zeit, um zu zeigen, was man draufhat. Oder um festzustellen, dass man vielleicht doch besser beim Karrieremodus geblieben wäre.

Drei Editionen für den perfekten Anpfiff

Wer sich den Titel sichern will, hat die Wahl zwischen drei Editionen – jede mit Boni, die nicht nur kosmetisch sind:

Standard Edition (24,99 EUR): Spiel + exklusive Sloclap-Kappe. Schlicht, solide, startklar.

Spiel + exklusive Sloclap-Kappe. Schlicht, solide, startklar. Pro Edition (34,99 EUR): 72h Vorabzugang, Captain-Pass, Blazon-Kram für Style und Boosts.

72h Vorabzugang, Captain-Pass, Blazon-Kram für Style und Boosts. Elite Edition (44,99 EUR): Alles von Pro + Glitcher-Schuhe, AR-Käfig (ja, wirklich) und mehr.

Rematch könnte das Fußballspiel sein, von dem du nicht wusstest, dass du es brauchst – bis du das erste Mal einen Skill-Move landest, der dein ganzes Team jubeln lässt. Oder dich wütend ragequitten lässt. So oder so: Am 19. Juni rollt der Ball.