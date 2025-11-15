REMATCH: Elite Edition – Das Online-Fußballphänomen legt kräftig nach

Es ist noch nicht lange her, da tauchte REMATCH aus dem Nichts auf und dominierte plötzlich die digitalen Charts. Schnelle Partien, klare Rollen, kaum Regeln, fertig war eines der dynamischsten Online-Sportspiele des Sommers.

Heute geht Sloclap den nächsten Schritt und bringt das erfolgreiche Konzept als physische Elite Edition auf PlayStation 5, Xbox Series X und PC in den Handel. Preislich liegt die Box bei 39,99 Euro, je nach Region etwas auf oder ab.

Season-1-Komplettpaket

Die physische Fassung enthält das gesamte Season-1-Erlebnis und ergänzt es um einige Extras, die klar auf Sammler und Early-Adopter zielen. Zwei Tickets für ein Captain-Pass-Upgrade etwa erlauben es, den Free Pass direkt auf Premium-Niveau zu heben, inklusive Bonus-Styles, Schuhen und frischen Outfits. Wer seinen Look noch weiter personalisieren will, kann auf ein komplettes Set an Emblem-Accessoires zurückgreifen: Ringe, Ketten, Armbänder und mehr.

Dazu kommen kosmetische Highlights wie das Buckler-Tanktop, Glitcher-Schuhe, ein AR-Tor-Animationseffekt und eine digitale Emblem-Kappe. Alles optional, aber deutlich darauf ausgelegt, sich in REMATCHs Arenen visuell abzuheben.

Crossplay, schnelle Matches und keine Ausreden

Was REMATCH spannend macht, ist nicht die Anzahl der Extras, sondern der Spielrhythmus. In 3v3-, 4v4- oder 5v5-Matches steuert jede Person nur eine Figur aus der Third-Person-Perspektive, nah genug dran, um jede Körpertäuschung deutlich zu spüren. Fouls? Gibt’s nicht. Abseits? Ebenfalls gestrichen. Das sorgt für klare Duelle, in denen Timing und Teamplay wichtiger sind als traditionelle Fußballregeln.

Dank Crossplay treffen Spieler aller Plattformen aufeinander, ein Punkt, der im Sommer maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat und jetzt als physische Edition noch einmal neue Gruppen ansprechen dürfte.

Für alle, die REMATCH (unser Review) bereits digital verschlungen haben, hängt der Kauf von der Liebe zu physischen Editionen und exklusiven Cosmetics ab. Neueinsteiger hingegen bekommen ein rundes Paket, das sich exakt auf die Stärke des Spiels konzentriert: schnelle, klare, gut lesbare Competition.

Die Frage ist eher: Schafft REMATCH es, über Season 1 hinaus diese Dynamik zu halten – oder bleibt es ein Sommerphänomen?