Rematch startet Season 2: Freundschaftlicher Wettkampf im Fokus

Sloclap läutet die Wintersaison von Rematch ein, und zeigt dabei einmal mehr, dass das Studio die Community im Blick hat. Heute beginnt Season 2 mit einem Mix aus neuen Modi, virtuellen Arenen und festlichen Outfits, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch Profis ansprechen.

Neuer 1v1-Modus und Gameplay-Updates

Die auffälligste Neuerung ist der 1v1-Modus, der im Januar verfügbar sein wird. Spieler können sich hier eins zu eins messen, Dribbling-Fähigkeiten verbessern und ihre taktische Finesse unter Beweis stellen. Sloclap kündigt an, dass dieser Modus später als „Custom Game“-Option wiederkehrt, ein Hinweis darauf, dass Eins-gegen-Eins-Duelle künftig festen Platz im Spiel einnehmen sollen.

Doch Season 2 ist mehr als nur ein neuer Modus. Verbesserte Torwart-Animationen und optimiertes Dribbling sorgen für flüssigere Bewegungen auf dem Spielfeld. Die Entwickler haben gezielt an der Reaktionsgeschwindigkeit gearbeitet, sodass Aktionen jetzt direkter spürbar sind. Zwei neue Arenen erweitern das Spielerlebnis: Clouds VR bietet eine Arena hoch über den Wolken, während Dragon Bay VR mit tropischen Berglandschaften und geheimnisvollem Nebel visuell beeindruckt.

Festlicher Content und Rückkehr des Fireball-Modus

Passend zur Weihnachtszeit gibt es das „Ugly Sweater“-Bundle, das Spieler ab sofort für drei Wochen auf den Platz bringen können. Wer es explosiver mag, darf sich später auf den Fireball-Modus freuen: Teamwork wird hier belohnt, denn je mehr Pässe ein Team hintereinander spielt, desto höher fällt der Punktestand, wenn der Ball schließlich im Tor landet.

Season 2 von Rematch zeigt, wie Sloclap konsequent auf Feedback reagiert und das Spiel kontinuierlich verbessert. Die Kombination aus neuen Inhalten, spielerischen Feinjustierungen und saisonalen Extras macht die Wintersaison zu einem lohnenden Startpunkt für Einsteiger und Veteranen gleichermaßen. Wer sich das preisgekrönte Spiel während der Feiertage sichern möchte, kann dies mit bis zu 33 Prozent Rabatt tun, ein Anreiz, der vor allem für Neulinge interessant ist.

Mit Season 2 setzt Rematch erneut auf Spielerfreundlichkeit und Vielfalt. Ob der 1v1-Modus das Matchmaking wirklich belebt oder die neuen Arenen nur optische Highlights sind, wird sich zeigen. Fest steht: Die Community bekommt diesmal eine Reihe von Inhalten, die echtes Potenzial für langfristige Motivation bieten.