Remedy bringt PSSR 2-Upgrade für Control und Alan Wake 2

Remedy Entertainment optimiert die technische Basis von „Control Ultimate Edition“ und „Alan Wake 2“ für die PS5 Pro. Durch den Support der aktualisierten PSSR 2-Version sollen Bildstabilität und Bewegungsschärfe auf der Sony-Konsole steigen.

Nachdem Sony Ende Februar eine überarbeitete Version des PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) angekündigt hat, ziehen nun die ersten namhaften Third-Party-Entwickler nach. Remedy nutzt für seine beiden Vorzeigetitel die Technologie aus dem „Project Amethyst“, einer Kooperation zwischen Sony und AMD.

Das Ziel ist eine höhere visuelle Treue in fordernden Umgebungen wie dem „Oldest House“ oder „Bright Falls“, wobei der Fokus primär auf der Reduzierung von Artefakten und einer klareren Darstellung in Bewegung liegt.

Neue Einstellungsmöglichkeiten für Nutzer

Zusätzlich zur Integration des verbesserten Algorithmus wird ein neues System-Tool namens „Enhance PSSR Image Quality“ eingeführt. Dieses Werkzeug erlaubt es Spielern auf der PS5 Pro, die Upscaling-Qualität bei kompatiblen Titeln manuell zu prüfen und potenziell nachzuschärfen. Während „Resident Evil Requiem“ den Anfang gemacht hat, werden „Control“ und „Alan Wake 2“ zu den ersten Titeln gehören, die ab März 2026 von diesen erweiterten Funktionen profitieren. Ein exaktes Release-Datum für die entsprechenden Patches steht allerdings noch aus.

CONTROL Ultimate Edition and Alan Wake 2 will support new PSSR.The more advanced PSSR will soon be available for all on PlayStation 5 Pro, bringing noticeable improvements in image stability and clarity of motion.Explore the Oldest House and Bright Falls with a new level of visual fidelity. — Remedy Entertainment (@remedygames.com) 2026-03-13T14:01:20.929866218Z

Die Unterstützung der neuesten PSSR-Version ist ein konsequenter Schritt für Hardware-lastige Titel wie „Alan Wake 2“. Der Nutzwert liegt hier klar in der Bildruhe – ein Punkt, an dem frühe Upscaling-Verfahren oft scheiterten. Die Verfügbarkeit ist an die PS5 Pro gebunden; Besitzer der Standard-Hardware erhalten diese spezifischen Grafik-Updates nicht.

Neben „Alan Wake 2” und „Control” scheint auch „Gran Turismo 7” den PSSR 2-Support beibehalten zu haben. Nutzer berichten, dass sich die Bildqualität auf der PS5 Pro seit dem letzten Update deutlich verbessert hat.