Remedy in der Krise: FBC Firebreak und CEO-Wechsel nach finanziellem Desaster

Das finnische Studio Remedy Entertainment steht unter Schock. Nach finanziellen Rückschlägen rund um FBC Firebreak tritt CEO Tero Virtala mit sofortiger Wirkung zurück. Virtala hatte die Geschäfte seit 2016 geleitet und wird während einer Übergangsphase weiterhin beratend zur Seite stehen. Die Entscheidung fällt nach Angaben des Unternehmens einvernehmlich.

Für die Spieler bedeutet das vor allem Unsicherheit. FBC Firebreak, Remedys ambitioniertes Multiplayer-Projekt, war in den letzten Monaten mehrfach in der Kritik – Bugs, unausgereifte Features und enttäuschende Spielerzahlen führten offenbar zu dem finanziellen Desaster, das nun personelle Konsequenzen nach sich zieht.

Markus Mäki übernimmt interimistisch

Anstelle von Virtala tritt Markus Mäki, einer der Gründer von Remedy und bisheriger Chairman des Boards, als interimistischer CEO an. Mäki ist ein Urgestein des Studios, seit 1995 im Board und verantwortlich für Kernbereiche der Produktion. Mit seiner Ernennung tritt er als Chairman zurück, bleibt aber im Board aktiv.

„Ich danke Tero Virtala für seinen Beitrag zur Führung von Remedy. Wir werden jetzt gemeinsam die Weichen neu stellen“, erklärt Mäki knapp. Die Botschaft ist klar: Stabilität soll in unruhigen Zeiten gewährleistet werden, während ein neuer CEO gesucht wird.

An der Spitze des Boards steht künftig Henri Österlund, seit 2017 Mitglied bei Remedy. Österlund übernimmt die strategische Leitung und soll das Unternehmen in eine stabilere Phase führen. Ob dies reicht, um die durch FBC Firebreak entstandenen finanziellen Lücken zu schließen, bleibt abzuwarten.

Mehr als nur ein Führungswechsel

Der Schritt zeigt, dass Remedy die Situation ernst nimmt. Für Spieler und Investoren bleibt FBC Firebreak jedoch ein kritischer Punkt. Mäkis interimistische Führung sichert kurzfristig Stabilität, aber langfristige Lösungen für das Studio und das Spiel müssen folgen. Remedy steht an einem Scheideweg: Entweder die Lektion aus den Problemen von FBC Firebreak wird gezogen, oder das Studio droht, die Härte des Multiplayer-Marktes zu spüren.