Remedy meldet Fortschritt: Viel Blabla, kein Releasetermin – Max Payne und Control 2

Es ist wieder soweit: Remedy Entertainment hat seinen vierteljährlichen Geschäftsbericht vorgelegt – und wie üblich versprüht man darin reichlich Optimismus, ohne dabei echte Neuigkeiten zu liefern. Zwischen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und PR-Formeln verstecken sich vage Statusupdates zu zwei ihrer vielversprechendsten Projekte: „Control 2“ und das Remake von „Max Payne 1 & 2“.

Max Payne Reloaded – aber bitte mit Geduld

Zwar ist es erfreulich zu hören, dass sich beide Titel offiziell in der Produktionsphase befinden – das Remake schon etwas länger, „Control 2“ seit Februar – doch was genau das bedeutet, bleibt im Nebel. „Große Fortschritte“ und „auf gutem Weg zum nächsten Meilenstein“ klingen mehr nach einem Jahresbericht aus dem Bauamt als nach handfesten Entwicklungsdetails. Wann genau Spieler in den Genuss von bullet-time-lastiger Nostalgie oder surrealem Action-Nachschlag kommen dürfen? Weiterhin unklar. Man könnte meinen, Remedy habe bei Rockstar Games gelernt, wie man Zeitpläne möglichst schwammig formuliert.

Wirtschaftlich gesehen läuft es für Remedy derzeit besser. Der Umsatz ist im ersten Quartal 2025 um 24,1 % gestiegen, was hauptsächlich höheren Gebühren für die beiden Großprojekte und solide Lizenzverkäufe von „Alan Wake 2“ zu verdanken ist. Auch hier jedoch: Der Hype um Alan Wake 2 hat sich zwar in über 2 Millionen Verkäufen niedergeschlagen, aber ob sich der Titel langfristig als finanzieller Blockbuster etablieren kann, bleibt abzuwarten. Eine Neuigkeit, die sich von Quartalsbericht zu Quartalsbericht trägt.

Zahlen glänzen, Infos glänzen durch Abwesenheit

Immerhin: Das Unternehmen schreibt wieder schwarze Zahlen. Das EBITDA klettert auf 2,6 Millionen Euro – ein ordentlicher Sprung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. CEO Tero Virtala zeigt sich entsprechend zufrieden und betont die „Stärke unserer strategischen Ausrichtung“. Was diese Strategie konkret beinhaltet – abseits von langsamer Produktion und vierteljährlich aufgewärmten Projektstatusmeldungen – bleibt wohl Firmengeheimnis.

Was bleibt, ist ein Déjà-vu: Remedy liefert zwar regelmäßig Updates, aber die sind so vage, dass sie auch aus dem letzten Quartalsbericht stammen könnten. Für Fans heißt das: weiter geduldig warten und nicht vile schlauer sein als vorher. Vielleicht gibt’s im nächsten Bericht dann wenigstens ein neues Artwork – oder eine Roadmap, die diesen Namen verdient.

Sicher ist nur eines: „FBC Firebreak“ kommt im Juni – ein winziger Lichtblick in der ansonsten endlosen Dunkelheit der Release-Ungewissheit.