Remedy: Tiefrote Zahlen im Halbjahr trotz 1,5 Millionen Wishlists für Control Resonant

Remedy Entertainment schließt das erste Halbjahr mit operativen Verlusten ab, baut jedoch die eigene Position als unabhängiger Publisher aus. Drei Millionen verkaufte Einheiten von „Alan Wake 2“ und über 1,5 Millionen Wishlists für „Control Resonant“ bilden das finanzielle Polster vor dem Launch am 24. September.

Millionen-Wishlists treffen auf operative Verluste

Remedy Entertainment weist für das erste Halbjahr tiefrote Zahlen aus und investiert massiv in den Wandel zum Eigenpublisher. Hohe Entwicklungskosten fängt das Studio teilweise durch Auftragsarbeiten wie das „Max Payne 1&2“ Remake für Rockstar Games ab.

Das finanzielle Risiko steigt vor dem Release des nächsten Großprojekts gezielt an. Für das am 24. September erscheinende „Control Resonant“ verzeichnet der Entwickler über 1,5 Millionen Eintragungen auf den Wunschlisten digitaler Stores. In den USA, Deutschland und Brasilien sichert sich der Titel im PlayStation Store Plätze in den Top 3 der Vorbestellungen.

Alan Wake 2 liefert konstanten Cashflow

Drei Millionen verkaufte Einheiten von „Alan Wake 2“ sichern zusätzlich bis zum zweiten Quartal 2026 fortlaufende Einnahmen ab – ganz ohne exklusive Plattform-Deals. Das entlastet die Zahlen und macht den Publisher nicht nur vom Erstverkauf abhängig. Die Ankündigung von „Control Resonant“ kurbelt parallel die Abverkäufe des ersten Control wieder an. Das Studio nutzt den Back-Katalog als Rückgrat, um den Verkaufsdruck vom bevorstehenden Herbst-Launch zu nehmen.

Die Strategie verlagert das finanzielle Risiko weg von reinen Auftragsarbeiten hin zu höheren Eigenmargen. Sollte die Kooperation mit externen Partnern wie Rockstar ins Stottern geraten, fängt die hauseigene Marken-Pipeline die Ausfälle vorerst ab.

Der Wechsel vom Auftragsentwickler zum Inhaber sämtlicher Markenrechte erfordert dennoch hohe Vorabinvestitionen. Das Management akzeptiert kurzfristige Verluste, um die langfristige Marge pro verkauftem Spiel zu maximieren.

Remedy geht mit dem Schritt zum Eigenverlag ein hohes finanzielles Risiko ein, sichert sich aber durch stabile Katalogverkäufe und hohe Vorbestellerzahlen ab. Diese Ausrichtung bedeutet volle inhaltliche Kontrolle ohne störenden Einfluss externer Publisher. Der Marktstart von „Control Resonant“ am 24. September entscheidet dennoch über den Erfolg dieser Transformation – oder den möglichen Absturz.