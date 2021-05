Remnant: From the Ashes erhält ein Next-Gen Upgrade

Perfect World Entertainment und Gunfire Games haben ein Next-Gen Upgrade für Remnant: From the Ashes angekündigt, das am 13. Mai erscheint.

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X läuft das RPG dann wahlweise in 4K bei 30fps oder 1080p bei 60fps, wie es auf der offiziellen Webseite heißt. Damit schöpft man noch nicht ganz die Möglichkeiten der neuen Hardware aus, dafür ist der Titel wohl zu alt. Dort ergänzt man außerdem:

„Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um in Remnant einzusteigen – einen Third-Person-Survival-Action-Shooter, der in einer postapokalyptischen Welt spielt, die von monströsen Kreaturen überrannt wird. Als einer der letzten Überreste der Menschheit werdet ihr alleine oder zusammen mit bis zu zwei anderen Spielern gegen Horden tödlicher Feinde und epischer Bosse antreten und versuchen, Fuß zu fassen, wieder aufzubauen und dann das zurückzuerobern, was verloren gegangen ist.“

Remnant: From the Ashes erschien ursprünglich schon 2019 und hat seitdem mehrere Erweiterungen spendiert bekommen.

Eindrücke aus dem Spiel selbst gibt es auch noch einmal in unserem damaligen Review.