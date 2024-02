Remnant II ab sofort mit Crossplay-Support auf PS5

Ebenfalls verfügbar ist die erste Erweiterung „The Awakened King“ ( unser Review ), in der selbiger erwacht und will Blut sehen will. Während eines Tiefschlafs, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte, wurde er von der Saat korrumpiert und in den Wahnsinn getrieben. Nun glaubt er, dass hinter jeder Ecke Verrat lauert, und hat beschlossen, einen Rachefeldzug zu starten.

In Remnant II kämpfen die letzten Menschen gegen böse Mächte und erkunden nie zuvor gesehene Welten voller tödlicher Überraschungen und Begegnungen. Diesmal gilt es, in einer dynamisch generierten Welt für die Rettung der Menschheit zu kämpfen.

„Crossplay war eines der von Spieler meistgeforderten Features für Remnant II und unsere Community ist so fantastisch, dass sie geduldig gewartet hat, bis dieses Feature implementiert werden konnte“, sagte David Adams, President von Gunfire Games und Game Director von Remnant II. „Wir freuen uns sehr, dieses Update heute zu veröffentlichen, da das Team hart gearbeitet hat, um es in die Realität umzusetzen. Außerdem werden noch weitere Inhalte folgen, zum Beispiel der zweite DLC von Remnant II!“

