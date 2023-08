Remnant II knackt den ersten Meilenstein

„Wir möchten allen danken, die uns dabei geholfen haben, diesen fantastischen Meilenstein zu erreichen“, so David Adams von Gunfire Games. „Da dies ein mehrjähriges Projekt für uns war, freut es uns außerordentlich, dass die Fans so viel Spaß an einem Spiel haben, an dem wir mit Leib und Seele gearbeitet haben.“

In Remnant II treten die letzten Menschen gegen böse Mächte an, erkunden zuvor nie gesehene Welten voller tödlicher Überraschungen und Begegnungen. Diesmal gilt es, in einer dynamisch generierten Welt für die Rettung der Menschheit zu kämpfen. Verzweigte Questreihen, einzigartige Beute und überwältigende Schwierigkeitsgrade fördern die Erkundung und den Wiederspielwert – allein oder im Koop-Modus zu dritt.

Für Gearbox Publishung und Gunfire Games ist Remnant II schon jetzt ein voller Erfolg, das sich wenige Tage nach dem Release bereits über eine Million Mal verkauft hat. Gleichzeitig konnte man die aktiven Spieler zum Launch gegenüber Remnant: From the Ashes verdoppeln – ein neuer Franchise-Rekord.

What do you think?