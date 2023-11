Remnant II: The Awakened King fordert ab sofort den einzig wahren König heraus

Für Remnant II ist ab sofort die erste Erweiterung The Awakened King erhältlich, in der Spieler die Welt Losomns erkunden und den einzig wahren König herausfordern können.

In dieser Erweiterung erwacht selbiger und will Blut sehen. Während seines Tiefschlafs, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte, wurde er von der Saat korrumpiert und in den Wahnsinn getrieben. Nun glaubt er, dass hinter jeder Ecke Verrat lauert, und hat beschlossen, einen Rachefeldzug zu starten.

Seit der Ankunft seines Schlosses in der Küstenstadt Dran sind wilde Stürme aufgezogen, die allerlei Kreaturen aus der Tiefe heraufbeschwören und Geheimnisse enthüllen. In diesem brandneuen Szenario liegt es an den Überlebenden, die Geheimnisse des Einzigen Wahren Königs zu lüften, während sie ein bisher verborgenes Gebiet in Losomn erkunden. An diesem seltsamen Ort werden die Überlebenden neue Gewölbe durchqueren, mächtige Ausrüstungsgegenstände entdecken, unerwartete Verbündete treffen und sich auf ihrem Weg durch das Abenteuer neuen Gefahren stellen, um zum Einzig Wahren König zu gelangen und ihn ein für alle Mal zu besiegen.

„Wir sind überwältigt von der anhaltenden Unterstützung unserer großartigen Community und ihrer Begeisterung für Remnant II und freuen uns sehr, mit dem ersten unserer drei DLCs ein neues Kapitel aufzuschlagen“, so David Adams, Präsident von Gunfire Games und Game Director für Remnant II. The Awakened King ist die erste große Erweiterung für Remnant II, die eine neue Handlung, ein neues Gebiet innerhalb von Losomn und den Ritualisten-Archetyp beinhaltet. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler es ausprobieren und hoffen, dass ihnen dieser neue DLC gefällt“.

Der DLC The Awakened King sowie die kommenden DLCs zu Remnant II verfügen über ein besonderes Feature. Spieler, die den DLC nicht besitzen, können dessen Inhalte spielen, indem sie sich bei Spielsitzungen jenen anschließen, die den DLC besitzen. Der Besitz des DLCs ist jedoch erforderlich, um die jeweiligen DLC-Gegenstände, die sie erhalten, nutzen zu können.

Wielder of the Plague Song erschienen

Gearbox Publishing und Gunfire Games gaben außerdem bekannt, dass der Sänger und Gitarrist von Trivium, Matthew Kiichi Heafy, die komplette Version seines Songs „Wielder of the Plague“ für Remnant II veröffentlicht hat.

„Ich freue mich sehr, es ist mir eine Ehre und ein Privileg. Ich bin dankbar, dass man mich gebeten hat, von Remnant II inspirierte Musik zu komponieren, um das Spiel zu promoten. Ich kann es gar nicht erwarten, bis ihr sie hört.“

Eine editierte Version des Songs wurde bereits vor einigen Monaten auf den Accolades Trailer zugeschnitten – heute ist der Song in voller Länge erschienen. Die komplette Version von „Wielder of the Plague“ begleitet außerdem ein maßgeschneidertes Remnant II Musikvideo.