Remnant II: The Dark Horizon – Finaler DLC angekündigt

Eindrücke zu den vorherigen Remnant II-DlCs The Forgotten Kingdom und The Awakened King gibt es noch einmal hier.

„Unser Ziel ist es, dass The Dark Horizon der umfangreichste DLC für Remnant II wird. Wir haben diesen DLC nicht nur mit noch mehr der Remnant-Großartigkeit vollgepackt, die euch erwarten, sondern arbeiten auch hart an einem brandneuen Spielmodus, der für alle kostenlos sein wird und den wir bald zusammen mit dem neuen Fortschrittssystem enthüllen werden.“

What do you think?