Remnant II: The Forgotten Kingdom – Zweiter DLC bald verfügbar

In The Forgotten Kingdom werden Spieler die vergessene Geschichte des verlorenen Stammes von Yaesha aufdecken und die Rachsucht eines uralten Steingeistes namens Lydusa beschwichtigen. Dazu folgen sie den Spuren von Folter, Verrat und Tod, die das Land und seine stolzen Tempeltürme heimsuchen, während Lydusas lebende Steine die Ruinen einer uralten Zivilisation auf der Suche nach frischem Blut durchstreifen. Dieser fremde Ort offenbart neue Gewölbe zum Betreten, mächtige Ausrüstung – wie den neuen Archetypen, den „Rufer“ – sie treffen auf unerwartete Verbündete und müssen sich neuen Bedrohungen stellen, um dem vergessenen Königreich etwas Frieden zu bringen.

Gunfire Games wird in Kürze den zweiten Teil des The Forgotten Kingdom-DLC für „Remnant II“ veröffentlichen. Dieser erscheint am 23. April für PS5, Xbox Series X|S und PC, während Teil 3 zu einem späteren Zeitpunkt folgt.

What do you think?