Die Survival-Horror-Trilogie von Stormind Games findet mit „Remothered: Red Nun’s Legacy“ pünktlich zu Halloween ihren Abschluss. Diesmal schickt uns das italienische Entwicklerteam an den Fuß des Ätna – inklusive prominenter Unterstützung am Sound und den Mikrofonen.

Ein finales Kapitel am Vulkan

Stormind Games hat Nägel mit Köpfen gemacht. „Remothered: Red Nun’s Legacy“ erscheint am 27. Oktober für PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Wir schlüpfen in die Rolle von Susan, deren Tochter in einem isolierten Anwesen am Fuße des Ätna spurlos verschwindet. Wer die Vorgänger kennt, weiß genau, worauf das hinausläuft. Düstere Räume, vergrabene Erinnerungen und menschliche Verfolger, die uns pausenlos im Nacken sitzen. Das Grundrezept bleibt klassischer Survival-Horror aus der Third-Person-Perspektive. Keine großen Überraschungen. Muss es aber auch nicht sein.

Mehr Gegenwehr und dichte Atmosphäre

Entwickler fassen das Gameplay dieses Mal spürbar an. Statt nur wegzulaufen oder Objekte zur Ablenkung zu werfen, bekommen wir begrenzte Nahkampfwaffen an die Hand. Zusätzlich zieht das Spiel eine mystische Karte: Über Hypnose-Fähigkeiten, Spiegel-Mechaniken und Motten-Manipulation legen wir verborgene Pfade frei und blicken in die Vergangenheit der Räume. Das bringt Dynamik in die Erkundung.

Richtig stark aufgestellt ist das Projekt beim Sounddesign. Der Soundtrack stammt aus der Feder von Akira Yamaoka, den meisten wohl bestens bekannt aus der Silent Hill-Reihe. Bei den Synchronstimmen treffen wir auf Cissy Jones (Firewatch) und Maggie Robertson (Resident Evil Village). Das zeigt klar, wo die Reise hin soll.

Klassischer Horror lebt von der Atmosphäre und dem KI-Verhalten der Stalker. Wenn die Verfolgungsjagden fair bleiben und die neuen Hypnosekräfte nicht zu einem reinen Gimmick verkommen, erwartet uns ein extrem stimmungsvoller Halloween-Snack. Der Cast und die Musik liefern jedenfalls schon jetzt ordentlich ab.

Welche Erwartungen habt ihr nach dem teils durchwachsenen zweiten Teil an das Finale der Trilogie – kann die neue Nahkampf-Mechanik das Ruder herumreißen?