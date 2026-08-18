Latest

Remothered: Red Nun’s Legacy erscheint am 27. Oktober

Lukas Author 2026
By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

Remothered: Red Nun’s Legacy erscheint am 27. Oktober für PC, PS5, Xbox Series X|S & Switch 2. Alle Infos zum Finale der Horror-Trilogie.

Remothered Red Nuns Legacy

Die Survival-Horror-Trilogie von Stormind Games findet mit „Remothered: Red Nun’s Legacy“ pünktlich zu Halloween ihren Abschluss. Diesmal schickt uns das italienische Entwicklerteam an den Fuß des Ätna – inklusive prominenter Unterstützung am Sound und den Mikrofonen.

Ein finales Kapitel am Vulkan

Stormind Games hat Nägel mit Köpfen gemacht. „Remothered: Red Nun’s Legacy“ erscheint am 27. Oktober für PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Wir schlüpfen in die Rolle von Susan, deren Tochter in einem isolierten Anwesen am Fuße des Ätna spurlos verschwindet. Wer die Vorgänger kennt, weiß genau, worauf das hinausläuft. Düstere Räume, vergrabene Erinnerungen und menschliche Verfolger, die uns pausenlos im Nacken sitzen. Das Grundrezept bleibt klassischer Survival-Horror aus der Third-Person-Perspektive. Keine großen Überraschungen. Muss es aber auch nicht sein.

Mehr Gegenwehr und dichte Atmosphäre

Entwickler fassen das Gameplay dieses Mal spürbar an. Statt nur wegzulaufen oder Objekte zur Ablenkung zu werfen, bekommen wir begrenzte Nahkampfwaffen an die Hand. Zusätzlich zieht das Spiel eine mystische Karte: Über Hypnose-Fähigkeiten, Spiegel-Mechaniken und Motten-Manipulation legen wir verborgene Pfade frei und blicken in die Vergangenheit der Räume. Das bringt Dynamik in die Erkundung.

Richtig stark aufgestellt ist das Projekt beim Sounddesign. Der Soundtrack stammt aus der Feder von Akira Yamaoka, den meisten wohl bestens bekannt aus der Silent Hill-Reihe. Bei den Synchronstimmen treffen wir auf Cissy Jones (Firewatch) und Maggie Robertson (Resident Evil Village). Das zeigt klar, wo die Reise hin soll.

More Read

Remothered Red Nuns Legacy
Remothered: Red Nun’s Legacy – Giallo-Horror mit Resident Evil Star-Besetzung
Remothered Red Nuns Legacy
Remothered: Red Nun’s Legacy – Das Survival-Horror-Comeback

Klassischer Horror lebt von der Atmosphäre und dem KI-Verhalten der Stalker. Wenn die Verfolgungsjagden fair bleiben und die neuen Hypnosekräfte nicht zu einem reinen Gimmick verkommen, erwartet uns ein extrem stimmungsvoller Halloween-Snack. Der Cast und die Musik liefern jedenfalls schon jetzt ordentlich ab.

Welche Erwartungen habt ihr nach dem teils durchwachsenen zweiten Teil an das Finale der Trilogie – kann die neue Nahkampf-Mechanik das Ruder herumreißen?

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

Sony hält den PS6-Release weiter offen: Die Konsole verliert ihre Existenznotwendigkeit

Der PS6-Release bleibt ohne Termin. Sony-CEO Totoki bremst Erwartungen für 2027 wegen…

47 Kommentare

„It Happens on PS5“: Sony feiert sich selbst, die Fans feiern den Abschied

Sonys neue PS5-Kampagne geht nach hinten los. Warum Spieler wegen Digitalzwang und…

14 Kommentare

State of Play mit Phantom Blade Zero ab 4 Uhr im Livestream

Phantom Blade Zero steht im Fokus der State of Play am 18.…

Keine Kommentare

You Might Also Like