RENNSPORT: Jetzt rollt die neue GT-Konkurrenz auf die Strecke

Die Welt der virtuellen Rennspiele bekommt Ende 2025 Zuwachs: RENNSPORT, der neue Titel von NACON, startet auf PlayStation 5, Xbox und PC. Wer sich schon mal hinter das Steuer setzen will, kann jetzt vorbestellen, und zwar in zwei Editionen, die sich vor allem durch exklusive Inhalte unterscheiden.

Realismus trifft Cross-Platform-Power

RENNSPORT will keine halben Sachen machen. Das Spiel kombiniert fotorealistische Grafik, präzise Fahrphysik und umfangreiche offizielle Inhalte. Dank Cross-Platform-Play können PC- und Konsolenspieler künftig gemeinsam auf die Strecke gehen. Auch eine begleitende App für Mobilgeräte soll es erlauben, Profile und Events unterwegs zu managen, ein Feature, das vor allem für E-Sport-Enthusiasten interessant ist.

Wer Rennsport von Grund auf erleben möchte, wird die Vorbestellerboni zu schätzen wissen: Die Standard Edition bringt den legendären Ford Mustang GT3 direkt ins virtuelle Garage, während die Deluxe Edition zusätzlich 72 Stunden Early Access gewährt, eine verlockende Gelegenheit, die Rennlinien vor allen anderen zu perfektionieren.

Deluxe Edition: Mehr Strecke, mehr Autos, mehr Möglichkeiten

Die Deluxe Edition richtet sich eindeutig an GT-Fans und Sammler:

Nordschleife „The Green Hell“ : Die 20 km lange Traditionsstrecke fordert Reflexe, Präzision und Nerven.

: Die 20 km lange Traditionsstrecke fordert Reflexe, Präzision und Nerven. Porsche 911 GT3 R RENNSPORT : Ein exklusives Modell für alle, die deutsche Ingenieurskunst lieben.

: Ein exklusives Modell für alle, die deutsche Ingenieurskunst lieben. Endurance Classics & Touring Classics Part 1 : Historische Fahrzeuge und legendäre Strecken für ausgedehnte Rennen.

: Historische Fahrzeuge und legendäre Strecken für ausgedehnte Rennen. $1,100 Rennsport (In-Game-Währung): Startkapital für individuelle Anpassungen und Garage-Expansion.

Alle zusätzlichen Content-Packs erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt. NACON verspricht weitere Details in Kürze.

Wird RENNSPORT der neue Benchmark?

RENNSPORT will sich als ernsthafte Konkurrenz im GT-Genre etablieren, nicht durch Marketing, sondern durch Tiefe, Realismus und Community-Integration. Für Sim-Racing-Fans lohnt sich ein Blick, besonders wenn man Wert auf offizielle Inhalte, Cross-Play und die norddeutsche Rennlegende „Green Hell“ legt. Ob das Spiel am Ende tatsächlich die Messlatte höher legt, wird sich zeigen. Ein vielversprechender Ansatz ist es auf jeden Fall.