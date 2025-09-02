Latest

Republic of Pirates segelt im September auf PS5 & Xbox – Stadtbau trifft Seeschlachten

Republic of Pirates erscheint am 25. September 2025 für PS5 & Xbox Series X|S. City-Builder trifft Seeschlachten – alle Infos zu Modi, Gameplay und Release.

Mark Tomson
ByMark Tomson
republic of pirates

Am 25. September 2025 erscheint mit Republic of Pirates ein ungewöhnlicher Mix aus Aufbaustrategie und Echtzeit-Seeschlachten für PS5 und Xbox Series X|S. Entwickler Crazy Goat Games und Publisher PQube wollen damit nicht weniger als die „goldene Ära der Piraterie“ spielbar machen, und zeigen im neuen Gameplay Overview Trailer, wie das funktionieren soll.

Eine Republik aus Kanonen und Rumfässern

Im Kern ist Republic of Pirates ein klassischer City-Builder. Man startet mit einer kleinen Crew und baut Stück für Stück eine funktionierende Piraten-Siedlung auf. Ressourcen sichern, Produktionsketten erweitern, Bewohner zufriedenstellen – das bekannte Fundament ist da. Spannend wird es durch den Setting-Twist. Hier geht es nicht um brave Bürger, sondern um Freibeuter, die ihre eigene Republik zwischen Rumhütten und Werften hochziehen.

Gleichzeitig sitzt man nicht nur am Reißbrett. Wer eine Flotte aufstellt, kann direkt in Echtzeit-Seeschlachten eingreifen. Unterschiedliche Schiffstypen bringen eigene Stärken und Spezialmanöver mit, was mehr nach Taktik als nach stumpfem Kanonen-Geballer klingt. Händler ausrauben, gegnerische Crews ausschalten, Festungen angreifen, die See bleibt riskant, aber lukrativ.

Drei Modi für unterschiedliche Spielertypen

Republic of Pirates liefert drei Spielweisen:

  • Kampagne mit Story rund um Verrat, Rache und den Aufbau einer neuen Republik.
  • Freies Spiel mit vier Karten, auf denen man ohne feste Vorgaben expandieren darf.
  • Editor, der eigene Karten ermöglicht – inklusive Einstellung von Inselzahl und Ressourcen.

So versucht das Spiel, Einsteiger nicht zu überfordern und Veteranen genug Freiheit zu geben. Ob das Balancing zwischen Aufbau und Action wirklich klappt, bleibt abzuwarten.

Republic of Pirates nimmt 2025 Kurs Richtung Piraten-Utopia

Das Spiel kombiniert damit zwei Genres, die selten zusammenfinden. Gerade die Verknüpfung von Diplomatie, Wirtschaft und Seeschlachten könnte frischen Wind bringen. Skeptisch kann man noch beim Tiefgang sein, denn City-Builder-Fans brauchen komplexe Systeme, Action-Spieler knackige Kämpfe. Ob Republic of Pirates beides liefert, zeigt sich im September. Aber das Konzept hat definitiv Potenzial.

