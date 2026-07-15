Resident Evil 1 Remake: Pre-Production läuft angeblich bereits

Capcom hat die Pre-Production für das von den Fans geforderte Remake des originalen „Resident Evil 1“ bereits im Spätsommer 2025 gestartet.

Das behauptet der bekannte Branchen-Insider Dusk Golem. Demnach liefen die ersten konzeptionellen Arbeiten an dem Horror-Klassiker schon vor fast einem Jahr an, während das Team im Hintergrund parallel andere Großprojekte koordiniert.

Volle Kraft voraus für Resident Evil Veronica

Aktuell liegt der absolute Fokus bei Capcom allerdings auf einem anderen Meilenstein der Seriengeschichte. Das Remake von „Resident Evil: Code Veronica“ befindet sich laut dem Insider gerade in der heißen Crunch-Phase und soll dem ursprünglichen Zeitplan sogar deutlich voraus sein. Ziel ist wohl ein Release im ersten Quartal 2027.

Erst wenn Claire und Chris Redfield ihr runderneuertes Abenteuer überstanden haben, soll das Team die volle Produktion für das Spencer-Mansion-Remake aufnehmen. Vor 2028 oder gar 2029 werden wir das Herrenhaus wohl nicht in moderner Grafik betreten dürfen.

Gleichzeitig soll sich übrigens auch ein Remake zu „Resident Evil Zero“ bereits seit Ende 2022 in der vollen Entwicklung befinden. Capcom baut sich hier also eine gigantische Horror-Pipeline für die nächsten Jahre auf.

Yes, it started early production nearly a year ago (I hear last August-September is when it started pre-production), it'll probably enter full production after Resident Evil Veronica is finished with its crunch period it's in right now. https://t.co/Ul1gN7pxd6 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 14, 2026

Brauchen wir das überhaupt?

Die Reaktionen in der Community sind gespalten. Viele fragen sich völlig zu Recht, ob „Resident Evil 1“ wirklich noch ein Remake braucht. Das GameCube-Remake von 2002 – das es mittlerweile als HD-Remaster für fast jede Plattform gibt – gilt für viele Fans immer noch als das absolute Meisterwerk der Reihe. Es ist atmosphärisch quasi perfekt gealtert.

Andererseits lockt die Vorstellung, die legendäre Spencer-Villa völlig ohne starre Kameraperspektiven und Lade-Sequenzen in der modernen RE-Engine aus der Third-Person-Sicht zu erkunden. Es wäre der finale Schritt, um die gesamte Timeline der Reihe optisch und spielerisch auf einen einheitlichen, modernen Stand zu bringen.

Capcom hat mit den letzten Remakes bewiesen, dass sie ihr Handwerk verstehen. Trotzdem fühlt sich ein erneuter Ausflug in die Spencer-Villa ein wenig wie Schadensbegrenzung an, um die Wartezeit auf komplett neue Hauptteile zu überbrücken. Solange das Gameplay-Gerüst aber so bombenfest sitzt wie bei RE4, bin ich vorsichtig optimistisch. Ein Selbstläufer wird das für Capcom aber nicht. Die Erwartungen an die Atmosphäre sind gigantisch.

Wie steht ihr zu den Gerüchten? Würdet ihr die Spencer-Villa lieber im klassischen Fixed-Camera-Look belassen, oder brennt ihr darauf, den ersten Zombie-Begegnungen im modernen Over-the-Shoulder-Stil ins Auge zu blicken?