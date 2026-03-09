Resident Evil 10 bis Code Veronics: Roadmap bis 2031 zeichnet sich ab

Capcom plant die Zukunft der Resident Evil-Reihe offenbar über Jahre im Voraus, wie erst kürzlich berichtet. Neue Details des Insiders Dusk Golem konkretisieren jetzt die Release-Fenster für die „Resident Evil 9“ DLCs, das „Code: Veronica Remake“ sowie den zehnten Hauptteil der Serie.

Das nächste große Projekt im Resident Evil-Universum ist laut den vorliegenden Informationen das Remake von „Resident Evil Code: Veronica“. Eine offizielle Enthüllung wird noch für das Jahr 2026 erwartet, während die Markteinführung für 2027 anvisiert ist.

Im direkten Anschluss soll 2028 eine Neuauflage von „Resident Evil Zero“ folgen, das seit einigen Tagen immer wieder eine Erwähnung findet. Entgegen anhaltender Spekulationen befindet sich ein Remake von „Resident Evil 5“ derzeit ausdrücklich nicht in der Entwicklung.

Die Roadmap der Hauptreihe und Resident Evil 10

Für den aktuellen neunten Teil der Serie ist eine Erweiterung in Arbeit. Berichte über zwei separate Add-ons seien jedoch unzutreffend; Details zu Umfang und Termin stehen noch aus. Langfristig ist die Entwicklung von Resident Evil 10 aber bereits angelaufen. Hier ist Geduld gefragt: Das interne Ziel für die Veröffentlichung ist das Jahr 2029, wobei Verzögerungen bis in das Jahr 2031 aufgrund von Entwicklungsschwankungen explizit eingerechnet werden.

Ein erneutes Remake des ersten „Resident Evil“ soll sich ebenfalls in einer frühen Vorproduktionsphase befinden. Aufgrund des aktuellen Status ist mit einer Veröffentlichung allerdings frühestens in vier bis sieben Jahren zu rechnen.

Dass solche Projekte nicht zwangsläufig das Licht der Welt erblicken, zeigt die Liste der eingestellten Titel der letzten Jahre. Dazu gehören laut der Quelle ein Spiel mit dem Charakter HUNK, ein Resident Evil Revelations 3-Ansatz mit Rebecca Chambers sowie eine Multiplayer-Variante von Resident Evil 9.

Die Informationen basieren wie so oft auf unbestätigten Insider-Angaben. Sollten die Termine halten, erwartet Nutzer eine jährliche Taktung an Veröffentlichungen: 2027 (Code: Veronica), 2028 (Zero) und 2029 (RE10). Technisch bleibt abzuwarten, wie Capcom die RE-Engine für die kommenden Konsolengenerationen und den späten Release-Zyklus von „Resident Evil 10“ weiterentwickelt.