Resident Evil 10 in Entwicklung: Capcom plant langfristig mit Jubiläums-Output

Capcom hat die Arbeit an Resident Evil 10 aufgenommen, während der aktuelle Ableger Resident Evil Requiem zum schnellstverkauften Teil der Seriengeschichte aufsteigt. Laut Insider-Berichten verfolgt das Studio eine aggressive Release-Strategie, die bis zu sieben Projekte gleichzeitig umfasst.

Der bekannte Leaker Dusk Golem berichtet, dass sich Resident Evil 10 bereits seit über sechs Jahren in der Entwicklung befindet. Das Projekt wurde intern bereits einmal komplett neu gestartet – ein Prozess, den das Studio auch bei der Entwicklung von Resident Evil Requiem durchlaufen hat.

Trotz der langen Vorlaufzeit ist mit einer Veröffentlichung erst in einigen Jahren zu rechnen, da Capcom zunächst die Lücken im Release-Kalender mit Neuauflagen füllt. Capcom geht damit ein hohes Risiko ein: Sieben Projekte gleichzeitig zu stemmen, könnte die Marke Resident Evil gefährlich verwässern.

Zuerst Remakes, dann Resident Evil 10

Die aktuelle Planung sieht vor, die Schlagzahl hochzuhalten. Nach dem Erfolg von Resident Evil Requiem, das innerhalb der ersten Woche über fünf Millionen Einheiten absetzen konnte, ebnen den Weg für die Remakes von Resident Evil: Code Veronica und Resident Evil Zero. Gerüchten zufolge werden Code Veronica für 2027 und Resident Evil Zero für 2028 angestrebt. Auch eine Neuauflage des allerersten Teils soll sich bereits in der frühen Produktionsphase befinden, um das Franchise über das nächste Jahrzehnt hinweg präsent zu halten.

Capcoms Strategie zielt darauf ab, durch parallele Teams einen stetigen Fluss an Inhalten zu generieren. Während Resident Evil 10 als zukünftiger Hauptteil entsteht, dienen die Remakes dazu, die technische Basis der RE Engine weiter zu optimieren und die Fanbase zwischen den großen Nummerntiteln zu binden. Fans müssen sich somit auf eine Durststrecke einstellen, die Capcom lediglich mit Remakes und wohlportionierter DLC-Kost überbrücken will.

Aktuell läuft Resident Evil Requiem auf dem PC, der PlayStation 5, Xbox Series X/S und der Nintendo Switch 2. Wer auf Resident Evil 10 wartet, braucht Geduld: Vor 2029 wird das Projekt laut aktueller Roadmap nicht marktreif sein.

Technisch zeichnet sich ab, dass Capcom die bewährte Architektur von Requiem für die anstehenden Remakes beibehält. Damit ist die aktuelle Konsolengeneration samt Switch 2 als Hardware-Basis für die nächsten Jahre gesetzt.