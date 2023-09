Resident Evil 4 – Launch-Trailer zum Separate Ways Story-DLC

Parallel zur Veröffentlichung von Separate Ways wird am selben Tag ein kostenloses Update für The Mercenaries veröffentlicht, das Ada Wong und ihren berüchtigten Arbeitgeber Albert Wesker als spielbare Charaktere für den beliebten Bonusmodus vorstellt.​

In Separate Ways reist Ada Wong in einen einsamen und ländlichen Teil Europas, um ein Dorf zu infiltrieren, das von der religiösen Gruppe Los Iluminados kontrolliert wird. Auf Befehl von Albert Wesker wird Ada beauftragt, das dunkelste Geheimnis des Kults zu beschaffen: ein mysteriöses Material namens „Bernstein“.

What do you think?