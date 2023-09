Resident Evil 4 – Separate Ways-DLC erscheint in Kürze

„Eines der Themen von Resident Evil 4 bestand darin, tiefer in die Absichten des Originalspiels einzutauchen, damit die Schrecken und die Intensität ausgeprägter sind, aber wenn man es in VR spielt, kann man noch intensivere und beunruhigendere Situationen genießen,“ schreibt Cacpom.

Weiterhin wurde der VR-Modus in Resident Evil 4 gezeigt, der im Winter folgt und der sich speziell an Besitzer von PlayStation VR2 richtet. Damit kann man das Hauptspiel noch einmal vollständig und auf immersive Weise erleben, einschließlich 3D Sound, haptisches Feedback und auf die Sense Controller abgestimmte Waffen.

Der Separate Ways-DLC bietet damit eine alternative Sichtweise auf die Story, in dem Fall aus Sicht von Ada Wong. Spieler können damit unter anderem Bereiche erkunden, die Leon & Co. verwehrt blieben.

In dieser Kurzgeschichte schlüpfen die Spieler in die Rolle von Ada Wong und nicht in die Rolle des Protagonisten des Hauptspiels, Leon S. Kennedy. Ada verfügt über einige eigene Spezialfähigkeiten – wie bessere Beweglichkeit, neue Angriffe und ein Hakenschuss-Werkzeug für zusätzliche Mobilität –, die das Minispiel zu einem Liebling der Fans gemacht haben.

