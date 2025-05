Resident Evil 9 – Ankündigung vielleicht schon im Juni?

Die Uhr tickt. Stell dir vor, du wanderst durch ein verfallenes Herrenhaus. Alles ist still. Zu still. In der Ferne ein Flüstern, ein Knarzen. Du weißt: Etwas kommt. Es ist nicht da – noch nicht. Aber du spürst es. Und genau so fühlt sich das Warten auf Resident Evil 9 an.

Vier Jahre Dunkelheit – und jetzt?

Offiziell? Kein Wort. Kein Trailer. Keine Enthüllung. Doch wer die Geschichte der Resident Evil-Reihe kennt, erkennt das Muster: Es dauert nie zu lange, bis der nächste Albtraum beginnt. Resident Evil 7 kam 2017, Village folgte 2021. Acht Jahre liegen zwischen dem Comeback der Reihe und ihrem letzten Hauptteil – und vier Jahre dazwischen. Wenn Capcom diese makaber-taktische Taktung beibehält, müsste Resident Evil 9 jetzt … ja, jetzt fast fertig sein.

Aber: nichts. Kein Ankündigungstrailer, kein Renderbild, nicht einmal ein verstörendes Flüstern aus dem Off. Nur ein paar lose Hinweise – ein angeblicher Teaser, mysteriöse Webseiten, unzählige Leaks, die eine radikale Neuausrichtung versprechen. Klingt nach nichts? Willkommen bei Resident Evil, wo das Nichts oft schlimmer ist als das Monster hinter der Tür.

Was wir wissen: Capcom kündigt seine Hauptteile gerne spät, aber gezielt an. Resident Evil 7 wurde im Juni 2016 enthüllt und erschien nur sieben Monate später. Auch Village wurde im Juni (2020) angekündigt – Veröffentlichung im Mai 2021. Eine klare Formel: Ankündigung im Juni, Release im Frühjahr.

Kommt die Enthüllung im Juni?

Kombinieren wir das mit dem bisherigen Rhythmus, ergibt sich ein erschreckend konkreter Verdacht: Resident Evil 9 könnte im Juni 2025 angekündigt werden. Und es erscheint – du hast es erraten – im Frühjahr 2026. Nicht früher, nicht später. Capcom hat einen Puls, der schlägt wie ein Metronom des Schreckens. Und der Juni ist traditionell der Monat, in dem gerne viel angekündigt wird.

Und dieses Mal soll es größer, düsterer, mutiger werden. Gerüchten zufolge das ambitionierteste Resident Evil aller Zeiten. Eine offene Welt? Neue Mythologie? Ein kompletter Tonwechsel? Was auch immer Capcom plant, es ist kein simpler Nachfolger – es ist ein Reboot der Angst.

Noch ist alles Spekulation. Aber es ist die Art von Spekulation, die in dunklen Ecken lauert. Die sich anfühlt wie ein Schatten, der nicht zu deiner Figur gehört. Resident Evil 9 kommt. Es hat einen Plan. Und der beginnt – wie schon so oft – im Juni.

Die Frage ist nur: Bist du bereit, die Tür zu öffnen?