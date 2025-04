Resident Evil 9: Capcom spielt mit dem Feuer – der erste Teaser ist da

Manchmal reicht ein einziges Bild aus Holz, um das Internet in Flammen zu setzen – oder zumindest die Resident Evil-Community. Während Capcom kürzlich ein Video veröffentlichte, um sich artig für die 10 Millionen Spieler des Resident Evil 4 Remakes zu bedanken, war es nicht das „Danke“, das für Gesprächsstoff sorgte, sondern ein paar unscheinbare Bretter im Hintergrund. Genauer gesagt: Drei Holzrahmen, horizontal angeordnet – und für viele Fans ein unmissverständlicher Hinweis auf Resident Evil IX, also Teil 9 der kultigen Horror-Reihe.

Holzrahmen als Rätsel: Ein Teaser oder nur Dekoration?

Die aufmerksame Community, der in der Vergangenheit mit erstaunlicher Trefferquote glänzte, entdeckte das „IX“-Muster zuerst auf X und löste damit einen Spekulations-Tsunami aus. Es ist nicht das erste Mal, dass Capcom mit versteckten Hinweisen spielt – man denke nur an die subtilen Teaser für Resident Evil Village, die Monate vor der offiziellen Enthüllung durch das Netz geisterten. Diesmal jedoch hat man es mit Holz. Viel Holz.

Die „IX“-Struktur tauchte zuletzt nicht nur einmal auf, sondern schlich sich fast heimlich durch die Szene – als Schild, als Namensschild und sogar als Dekor. Doch der wahre Höhepunkt kommt gegen Ende des Videos, als die Holzrahmen in ihrer vollen Pracht auftauchen, direkt neben dem RE4-Logo, begleitet von der Botschaft „Thank You For Playing“. Ein schlichter Dank für die treuen Spieler oder ein geheimer Hinweis auf das kommende Grauen? Wer weiß, vielleicht grinst Capcom uns gerade nur zu, während wir im Dunkeln tappen. Zugegeben: Für einen simplen Wegweiser ist die Anordnung doch ziemlich ungewöhnlich.

エージェントの皆様へ

感謝の気持ちを込めて記念映像をご用意いたしました。ぜひ音付きでお楽しみください。



Attention all agents,

We've prepared a special video to express our gratitude to all of you, which we hope you'll enjoy (with sound ON)!



RE4 Dev Team pic.twitter.com/cKaS198UVY — Capcom Dev 1 (@dev1_official) April 25, 2025

Gerüchte zu Resident Evil 9 kursieren seit Monaten

Gerüchte um Resident Evil 9 kursieren schon länger. Laut einem Leaker soll das nächste Kapitel des Survival-Horrors auf einer mysteriösen Insel irgendwo im südostasiatischen Meer spielen, mit Einflüssen aus Singapur. Exotik trifft also auf Horror, und man darf gespannt sein, wie Capcom das tropische Paradies in ein alptraumhaftes Szenario verwandeln wird. Veröffentlicht werden soll das Spiel frühestens 2025 – also genau jetzt der perfekte Zeitpunkt für ein erstes Augenzwinkern.

Natürlich bleibt Capcom still. Kein offizielles Wort, kein Pressetext, keine konkrete Ankündigung. Und doch: Die Holzrahmen sagen mehr als tausend Worte – zumindest für eingefleischte Resident Evil-Fans, die jeden Pixel auf versteckte Botschaften untersuchen.

Ob wir hier wirklich den ersten, clever versteckten Teaser für Resident Evil 9 gesehen haben, bleibt vorerst Spekulation. Aber wenn Capcom tatsächlich so mit Erwartungen spielt, dann hat der Horror schon begonnen – nur eben ganz leise, zwischen den Zeilen und den Balken.

Was denkt ihr: Ein echter Hinweis oder reines Wunschdenken? Der Schrecken geht weiter – vielleicht schon bald.