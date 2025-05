Resident Evil 9: Der Weg, den selbst Capcom bereute

Resident Evil 9 war einmal auf dem besten Weg, nicht das Spiel zu werden, das Fans sich wünschen – und Capcom wusste das. Ursprünglich im Jahr 2017 gestartet, nahm das Projekt eine radikale Richtung: eine offene Welt, Koop-Gameplay, eine tropische Insel vor Singapur und mit Leon S. Kennedy sowie Jill Valentine als spielbare Charaktere. Es klingt fast wie ein „Was-wäre-wenn“-Szenario aus einem alternativen Universum. Doch genau das war Capcoms Antwort auf Resident Evil 7: Biohazard – ein Versuch, die Serie komplett neu auszurichten. Nur leider in die falsche Richtung.

Dusk Golem, einer der verlässlichsten Leaker in der Resident Evil-Community, bestätigte nun: Ja, Resident Evil 9 war mal ein Open-World-Multiplayer-Spiel. Und nein, niemand war wirklich glücklich damit. Die Fans nicht – und Capcom offenbar auch nicht. 2021, nach dem Release von Resident Evil Village, zog man die Notbremse. Der Neustart erfolgte still und leise, das Konzept wurde umgeworfen, aber nicht komplett verworfen.

Reste des alten Konzepts – Leon bleibt wohl

Auch wenn das Multiplayer-Experiment begraben wurde, trägt Resident Evil 9 noch einige Narben dieser ersten Phase. Leon ist wahrscheinlich weiterhin als Protagonist gesetzt, möglicherweise in einer Umgebung, die ursprünglich für das alte Konzept entworfen wurde. Capcom scheint diesmal den Spagat zu wagen: frische Impulse, ohne die Wurzeln der Serie zu vergessen.

Der Fokus liegt jetzt angeblich wieder mehr auf klassischen Survival-Horror-Elementen, angereichert mit neuen Gameplay-Ansätzen, die das Franchise „neu definieren“ sollen. Was das genau bedeutet, bleibt unklar – aber die Gerüchteküche brodelt. Laut Dusk Golem ist eine Enthüllung noch 2025 geplant, die Veröffentlichung für 2026. Ein erster Teaser untermauert diese These. Ob sich das Warten lohnt, wird sich zeigen.

Capcom strebt laut dem Insider nämlich nach Höchstwertungen. Resident Evil 9 soll das erste Spiel seit dem originalen Resident Evil 4 werden, das ohne Remake-Bonus über 90 Punkte auf Metacritic knackt. Dafür fährt man alles auf, was möglich ist. Nie zuvor wurde ein derart großes Budget für ein Resident Evil bereitgestellt. Grafik, Sounddesign, Gameplay – in allen Bereichen will Capcom sich selbst übertreffen. Das Spiel soll experimentierfreudig sein, vollgestopft mit hochwertigen Inhalten und dennoch den Kern der Serie wahren.

Oder wie es Leaker Dusk Golem seit Jahren beschreibt: Resident Evil 9 ist kein gewöhnliches Spiel – es ist Capcoms bislang ambitioniertestes Projekt, was unter anderem durch die lange Entwicklungszeit untermauert wird, denn noch nie hat sich Capcom so viel Zeit für einen Hauptableger genommen

Was wurde aus Resident Evil Revelations und Zero?

Neben den Informationen zu Resident Evil 9 streute Dusk Golem auch ein paar Updates zu anderen Projekten. So wurde Revelations 3 – einst geleakt, dann verschwunden – bereits 2022 offiziell eingestellt. Dagegen erlebt das Resident Evil Zero-Remake gerade eine Generalüberholung. Laut Leaks könnte dessen Veröffentlichung schneller kommen als gedacht. Ein kleiner Trost für Fans, die sich nach mehr klassischem Horror sehnen

Dass ein Resident Evil als Open-World-Multiplayer-Titel geplant war, klingt heute fast absurd – und es ist beruhigend zu wissen, dass Capcom das offenbar selbst so sieht. Die Kurskorrektur in Resident Evil 9 könnte die Serie nicht nur retten, sondern zu neuen Höhen führen. Jetzt liegt es an Capcom, nicht wieder in alte Fehler zurückzufallen – und diesmal wirklich auf die Fans zu hören.