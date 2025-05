Resident Evil 9: Die Prophezeiungen der Insider – wie oft muss man raten, bis es stimmt?

Es gibt Dinge im Leben, auf die kann man sich verlassen: den Sonnenaufgang, das jährliche EA Sports FC-Update – und die regelmäßigen Vorhersagen von Insidern zu „Resident Evil 9“. Der selbsternannte Insider und Horror-Connaisseur hat sich über die Jahre eine gewisse Glaubwürdigkeit aufgebaut, vor allem wenn es um die Roadmap von Capcom geht. Aber inzwischen wirkt es fast so, als würde man einfach oft genug schießen, bis man irgendwann trifft.

Aktuellste Weissagung: „Resident Evil 9“ soll angeblich „fast hundertprozentig sicher“ dieses Jahr enthüllt und 2026 veröffentlicht werden. Das sagte Dusk Golem auf X, seiner bevorzugten Plattform als inoffizielles Sprachrohr in diesen Dingen. Eine ziemlich konkrete Aussage – oder auch nicht, denn man ließ sich gleich eine Hintertür offen: Vielleicht erst auf den Game Awards im Dezember. Vielleicht auch doch erst 2026. Oder sogar im nächsten Geschäftsjahr. Aber ganz sicher bald. Irgendwann. Glaubwürdiger ist da schon der letzte Geschäftsbericht, in dem Capcom offenbar nicht mit einem Kaliber dieser Art in diesem Jahr plant.

Der Prophet mit Trefferquote

Um fair zu bleiben: Dusk Golem lag in der Vergangenheit nicht selten richtig. Seine Hinweise zu „Resident Evil Village“, „Silent Hill“ oder zuletzt „Monster Hunter Wilds“ – das tatsächlich ein Open-World-Spiel wurde – haben oft gestimmt. Das spricht dafür, dass seine Quellen nicht nur erfunden sind, sondern wohl doch näher an Capcom sitzen, als man glauben mag.

Doch wer sich regelmäßig mit seinen Aussagen befasst, merkt schnell: Die Art der Vorhersagen ist oft vage genug, um in mehreren Szenarien aufzugehen. Das erinnert mehr an ein Orakel als an eine Newsquelle: kryptisch, interpretierbar – und rückblickend irgendwie immer richtig.

Singapur, aber bitte gruselig

Spannend ist allerdings das Setting, das Dusk Golem bereits vor einiger Zeit angedeutet hatte: Eine von Singapur inspirierte Insel mit ländlicher Stadtatmosphäre. Das klingt nach einer exotischeren Variante der Settings von „Resident Evil 4“ und „Resident Evil Village“, die bereits sehr erfolgreich mit abgelegenen Regionen in Spanien und Rumänien gespielt haben.

Gerade diese südostasiatische Frische könnte der Serie guttun, nachdem sich viele Fans zuletzt über zu viele Parallelen zwischen den letzten Teilen beklagt hatten. Und wenn Capcom tatsächlich – wie Dusk Golem behauptet – neue Wege gehen und das Spielgefühl erneut komplett verändern will, könnte hier mehr dahinterstecken als nur tropische Fauna und Pagoden im Nebel.

Open World, die zweite?

Auch das Open-World-Gerücht hält sich hartnäckig – ein Konzept, das für die Reihe gleichzeitig Segen und Fluch sein könnte. Während sich „Monster Hunter Wilds“ offenbar gut mit diesem Ansatz verträgt, bleibt fraglich, ob sich der dichte, klaustrophobische Horror von „Resident Evil“ auf weite Karten übertragen lässt, ohne an Spannung zu verlieren.

Man darf gespannt sein, wie Capcom das balanciert. Wenn das Studio wirklich einen mutigen Schritt wie damals mit „Resident Evil 7“ wagt, könnte „Resident Evil 9“ die Serie erneut revolutionieren – oder zumindest irritieren. Immerhin versprach Dusk Golem, dass es sich nicht wie „Resident Evil Village“ spielen wird. Ein klares Zeichen für einen Richtungswechsel – oder nur die nächste vage Aussage, die in jedem Fall irgendwie passt?

Showcase-Roulette

Bleibt die Frage: Wann wird das Spiel denn nun endlich enthüllt? Das Summer Game Fest im Juni? Die Gamescom? Tokyo Game Show? Oder doch wieder die Game Awards, wo man gerne mit großen Ankündigungen überrascht?

Im Grunde könnte Capcom jede Bühne nutzen – oder alle ignorieren. Denn solange niemand etwas bestätigt, kann Dusk Golem einfach weiter neue Varianten posten. Sollte die Enthüllung dieses Jahr wirklich noch erfolgen, wird man ihm die Lorbeeren reichen. Falls nicht, wird einfach der Zeithorizont ein wenig gestreckt. Und irgendwann – das steht fest – wird er wieder recht haben.

Insider bleiben ein faszinierendes Phänomen der Gaming-Industrie. Mal liegt er goldrichtig, mal klingt es nach Kaffeesatzleserei – aber in jedem Fall sorgt er für Gesprächsstoff. Wer sich mit Leaks und Gerüchten um „Resident Evil 9“ beschäftigt, kommt an ihnen nicht vorbei.

Doch vielleicht sollten wir alle etwas vorsichtiger werden, wenn es um Insider-News geht, die gefühlt im Zwei-Wochen-Takt die Runde machen. Denn je öfter man rät, desto größer die Chance, irgendwann ins Schwarze zu treffen. Und wenn nicht – löscht man halt einfach den Tweet.