Resident Evil 9 doch kein direkter Nachfolger von Village?

Es wird spekuliert, worum es im neunten Teil der Resident Evil-Reihe geht, der aktuell in Produktion sein dürfte. So soll der neunte Teil, die im siebten Teil begonnene Winterstory abschließen, wobei unklar ist, ob es dabei die Art von Fortsetzung wird, die viele erwarten.

Dem Insider DuskGolem nach, der schon in der Vergangenheit zutreffende Informationen über Resident Evil publik gemacht hat, soll es sich im neunten Teil eben nicht um eine direkte Fortsetzung von Resident Evil Village handeln. Das ist von daher verwunderlich, da der achte und neunte Teil der Reihe einmal zusammen geplant wurden, um die momentanen Storyline zu einem Ende zu bringen.

Ende und Anfang zugleich?

Dass mit der Resident Evil-Reihe noch lange nicht Schluss ist, liegt auf der Hand. Dafür ist die Horrorspielreihe, die es seit 1996 und damit seit über 25 Jahren gibt, immer noch zu erfolgreich. So soll der neunte Teil zwar den momentanen Story-Arc beenden, aber auch direkt eine neue eröffnen, an die dann voraussichtlich ein in der Zukunft liegender zehnter Teil anknüpfen wird. Die Fans müssen sich allerdings in Geduld üben, momentan wird nicht vor 2025 mit einem neuen Resident Evil-Teil gerechnet, noch wurde ein neunter Teil bislang offiziell angekündigt.

Dass ein neuer Ableger in Produktion ist, wurde nun schon mehrfach angedeutet, der laut Dusk Golem das größte Budget und die längste Entwicklungszeit von allen Resident Evil-Spielen haben soll. So sei das Spiel bereits seit 2018 in der Entwicklung. Sollte es wirklich 2025 erscheinen, hätte es mit sieben Jahren Produktionszeit ein vergleichbar lange wie L.A. Noire oder StarCraft II: Wings of Liberty. Zum Vergleich: Resident Evil Village hatte eine Entwicklungszeit von circa viereinhalb Jahren.

Wenn die Ankündigung im ähnlichen Abstand erfoglen, wie bei Resident Evil Village, dürften wir mit entsprechender Meldung von Capcom im Jahr 2024 rechnen.

Resident Evil ist eine Survival-Horrorspielreihe des Entwicklers Capcom. Der erste Teil erschien bereits im Jahr 1996 für die Playstation. Zunächst waren die Spiele nur aus der dritten Perspektive spielbar, erst mit erscheinen von Resident Evil 7:Biohazard wurde die Ego-Perspektive ermöglicht. Ursprünglich kam der erste Teil unter dem Titel Biohazard heraus, wurde ob Bedenken bezüglich Parallelen zu einem anderen Spiel und einer gleichnamigen Band jedoch kurz darauf in Resident Evil geändert.