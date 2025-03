Resident Evil 9 lässt auf sich warten – radikale Neuausrichtung der Serie geplant

Die lang erwartete Veröffentlichung von Resident Evil 9 sorgt seit Monaten für Spekulationen und Gerüchte in der Gaming-Welt. Ein neuer Insider-Bericht, der von Dusk Golem, einem bekannten Quellengeber in der Resident-Evil-Community, stammt, lässt nun vermuten, dass das Warten auf das neueste Kapitel der legendären Survival-Horror-Reihe nicht nur durch Produktionsprobleme, sondern durch eine gewaltige Neuerfindung des Spiels gerechtfertigt ist.

Ein radikaler Neuanfang für die Reihe

Laut Dusk Golem auf X wird Resident Evil 9 ein Spiel, das die Reihe in eine völlig neue Richtung führen könnte. Ähnlich wie die bahnbrechenden Umstellungen in Resident Evil 4 und Resident Evil 7, könnte der neueste Teil der Serie tiefgehende Veränderungen mit sich bringen. Er spricht von einem ambitionierten Projekt, das auf innovativen Ansätzen basiert und möglicherweise radikal von den vorherigen Teilen – sowohl den klassischen als auch den Remakes – abweicht. Fans müssen sich also nicht nur auf ein weiteres Sequel einstellen, sondern auf eine Neuinterpretation des Universums, die alte und neue Fans gleichermaßen fesseln könnte.

Doch warum die lange Wartezeit? Golem erklärt, dass es die ehrgeizigen Pläne und die Komplexität des Projekts sind, die für die Verzögerung verantwortlich sind. Man wolle keine schnellen Lösungen oder einfach nur ein weiteres Spiel auf Basis der bekannten Formel präsentieren, sondern eine tiefgehende, frische Erfahrung schaffen. Dies könnte auch der Grund sein, warum das Spiel noch immer nicht offiziell enthüllt wurde und warum wir trotz Gerüchten über die Handlung und Charaktere noch wenig Konkretes wissen.

Was uns mit Resident Evil 9 erwartet

Eines der größten Missverständnisse scheint die angebliche Rückkehr von Leon S. Kennedy und Jill Valentine in Resident Evil 9 zu sein. Dusk Golem hat bereits klargestellt, dass diese Gerüchte falsch sind und Fans nicht mit einer Fortsetzung ihrer Geschichten rechnen sollten. Vielmehr wird die Geschichte von neuen Charakteren und möglicherweise einem anderen Fokus geprägt sein, was die Spekulationen über den Verlauf des Spiels nur anheizt.

Interessanterweise wird auch von einem Resident Evil Zero Remake gesprochen, das als nächstes in der Remake-Reihe erscheinen könnte. Dieses Remake könnte die Aufmerksamkeit auf das ursprüngliche Spiel lenken und das Universum von Resident Evil um eine weitere Ebene erweitern.

Obwohl es noch keine offiziellen Bestätigungen gibt, bleibt Dusk Golem zuversichtlich, dass Resident Evil 9 in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken wird. Vielleicht erfahren wir mehr bei den Sommer-Enthüllungen, wo CAPCOM möglicherweise den Schleier lüftet und uns einen ersten Blick auf das Spiel gewährt. Fans der Reihe dürfen also gespannt sein – der neunte Teil könnte mehr sein als nur ein weiterer Überlebenshorror-Klassiker.