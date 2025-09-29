Resident Evil 9 Requiem: Capcom bestätigt brandneuen Charakter – und bricht mit Fan-Erwartungen

Seit den ersten Trailern zu Resident Evil 9 Requiem spekulieren Fans darüber, wer der mysteriöse Mann mit Kapuze sein könnte. Namen wie Chris Redfield, Albert Wesker oder sogar Ethan Winters machten die Runde. Nun hat Director Koshi Nakanishi auf der Tokyo Game Show die Spekulationen beendet: Der Kapuzenmann ist kein alter Bekannter, sondern ein komplett neuer Charakter.

Damit macht Capcom klar, dass Resident Evil 9 Requiem nicht nur auf Nostalgie setzen will. „Wir wollen nicht ständig auf Überraschungs-Comebacks bauen“, erklärte Nakanishi gegenüber The Gamer. Stattdessen solle die Figur einen frischen erzählerischen Ansatz bringen – ein klares Signal an Spieler, dass das Studio die Story bewusst anders aufzieht.

Fanservice? Dieses Mal nur dosiert

Die Resident Evil-Reihe hat in den letzten Jahren oft auf bekannte Gesichter gesetzt, um Fans bei der Stange zu halten. Das klappt, birgt aber auch die Gefahr, dass die Handlung stagniert. Resident Evil 9 Requiem geht offenbar einen anderen Weg: Laut Producer Masata Kumazawa wolle man die Balance finden zwischen einer zugänglichen Geschichte für Neueinsteiger und einem spannenden Erlebnis für langjährige Fans.

Dass das Rätsel um die Kapuzenfigur jetzt aufgelöst wurde, ist ein Beispiel dafür. Statt den Hype um falsche Hoffnungen weiterlaufen zu lassen, zieht Capcom die Reißleine und sagt: Es ist jemand Neues. Punkt.

Noch sind die Details streng geheim. Allerdings ließ das Team durchblicken, dass die Umbrella Corporation auch in Resident Evil 9 Requiem eine Rolle spielen wird – erste Trailer deuteten entsprechende Logos an. Dass die mysteriöse Figur ein Neuzugang ist, könnte heißen: Wir bekommen eine völlig neue Perspektive innerhalb der altbekannten Kulisse von Raccoon City.

Ob das funktioniert, hängt davon ab, wie gut Capcom diesen neuen Charakter in die dichte Lore integriert. Nach den Fehlern von Resident Evil 5 und 6 scheint das Studio gelernt zu haben, vorsichtiger mit Fan-Erwartungen umzugehen.

Richtige Entscheidung, aber Risiko bleibt

Capcom tut gut daran, nicht nur alte Helden aus dem Hut zu zaubern. Ein neuer Charakter gibt Resident Evil 9 Requiem die Chance, eine eigenständige Story zu erzählen. Gleichzeitig bleibt das Risiko: Wenn die Figur schwach geschrieben ist, könnte sie genauso schnell in Vergessenheit geraten wie manch ein Nebencharakter der letzten Teile. Mit dieser Entscheidung zeigt Capcom dennoch Mut, und das ist für eine Serie, die seit fast 30 Jahren existiert, kein schlechter Schritt.

Wer sich indes Sorgen macht, dass er als Neuling der Serie etwas vergessen könnte, kann beruhigt sein. Capcom hat ebenfalls bestätigt, dass auch ohne Vorwissen ein problemloser Einstieg möglich sein wird.