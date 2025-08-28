Resident Evil 9 Requiem: Capcom enthüllt Details zu „Big Mama“ & neue Horror-Mechaniken

Capcom hat im exklusiven IGN-Interview Details zu Resident Evil 9 Requiem verraten, das am 27. Februar 2026 in Europa erscheint. Director Koshi Nakanishi und Producer Masato Kumazawa sprachen über den zentralen Gegner, die Protagonistin Grace und das neue Angstsystem.

Der bisher unter Fans als „Big Mama“ bekannte Gegner bekommt offiziell noch keinen Namen. Ursprünglich kleiner geplant, wurde sie massiv vergrößert, um sich deutlich von Stalker-Gegnern wie Nemesis, Mr. X oder Lady Dimitrescu abzuheben. Ein markantes Merkmal: Sie fürchtet Licht. Spieler können Lampen und Schalter nutzen, um temporäre sichere Zonen zu schaffen, während klassische sichere Räume der Vergangenheit angehören. Laut Capcom erzeugt dieses System Angst durch eine Mischung aus erlernbaren Regeln und deren gezielter Auflösung. Weitere Details zum dem neuen Horrorsystem haben wir in diesem Artikel erläutert.

Grace, die neue Perspektive der Serie

Die Protagonistin Grace ist eine unerfahrene FBI-Ermittlerin und Tochter von Alyssa Ashcroft, die Raccoon City überlebte, später jedoch der Umbrella-Verschwörung zum Opfer fiel. Grace übernimmt die Nachforschungen ihrer Mutter und führt Spieler sowohl für Neueinsteiger als auch Serienveteranen durch die Geschichte. Ihre Entwicklung von Panik zu aktiver Selbstverteidigung bildet den Kern der Spielerfahrung, die zwischen Horror, Rätseln und Kämpfen pendelt.

Die Entwickler betonen, dass Resident Evil 9 Requiem Antworten auf offene Fragen der Seriengeschichte liefert, ohne den Gesamtplot zu beenden. Bekannte Figuren und Elemente kehren zurück, ergänzt durch neue Charaktere und Ideen. Der gewählte Titel „Requiem“ unterstreicht bewusst den eigenständigen Tonfall des Projekts – kein schlichtes „Resident Evil 9“, sondern ein Statement.

Zwischen Tradition und Innovation

Capcom setzt auf eine Balance zwischen Nostalgie und neuen Spielmechaniken. Die Angst vor „Big Mama“ wird durch Licht und dynamische Sicherheitszonen gesteigert, während bekannte Serienmuster bewusst gebrochen werden. Das Feedback aus Messe-Demos wird noch ausgewertet; eine öffentliche Demo ist noch nicht angekündigt. Fan-Theorien zu „Big Mama“ sind dem Team bekannt, bleiben aber unbestätigt, selbst das Schreien in der Demo stammt aktuell nur aus Platzhalter-Audio.

Für die Branche zeigt sich: Capcom geht weiterhin auf riskante Experimente im Survival-Horror ein. Die Kombination aus klassischen Stalker-Motiven, neuen Mechaniken und einer erzählerischen Verbindung zu Raccoon City dürfte Fans wie Neulinge gleichermaßen ansprechen.