Resident Evil 9 Requiem: Capcom kommentiert Leon-Leaks – große Enttäuschung für Fans?

Die Gerüchteküche rund um Resident Evil 9 Requiem brodelt seit Monaten, und wie üblich dreht sich vieles um eine einzige Frage: Kehrt Leon S. Kennedy zurück? Ein neues Interview mit Producer Masato Kumazawa liefert nun die bisher klarste Antwort. Und die dürfte einigen Fan-Fantasien einen Dämpfer verpassen.

Leon in Requiem? Capcom: „Alles Fake News“

Kumazawa reagiert ungewöhnlich deutlich auf die anhaltenden Leaks, die angeblich Leon in Resident Evil 9 Requiem zeigen, inklusive eines inzwischen bekannten Bildes, auf dem Leon eine Augenklappe trägt. Seine Aussage: „Das ist alles Fake News.“ In Zeiten von KI-generierten Bildern wisse man nicht mehr, was echt oder gefälscht sei, weshalb man bitte nur offiziellen Capcom-Infos Glauben schenken solle.

Damit macht Capcom unmissverständlich klar, dass es gibt es keinerlei bestätigte Hinweise auf Leon. Keine Cameos, keine DLC-Vorschauen, kein verstecktes Marketing-Teasing. Zumindest nicht offiziell, und traditionell ist Capcom dafür bekannt, Überraschungen nicht vor Release zu spoilern. Aber für den Moment ist die Botschaft eindeutig: Die Leaks sind falsch.

Grace als neuer Mittelpunkt

Statt Altstars wie Leon oder Claire rückt Requiem eine neue Figur ins Zentrum: Grace Ashcroft, die Tochter der aus den Outbreak-Teilen bekannten Reporterin Alyssa Ashcroft. Kumazawa beschreibt Grace bewusst als verletzlicher, weniger abgebrüht und emotionaler, eine Figur, die den Horror intensiver transportieren soll als die mittlerweile kampferprobten Klassiker des Franchises.

Capcoms Ziel ist klar: Neuer Horror, neue Perspektiven, weniger „Actionhelden-Energie“, die Leon & Co. inzwischen ausstrahlen.

Outbreak- und Raccoon-City-Verbindungen

Viele Fans fragen sich, wie stark Resident Evil 9 Requiem auf Resident Evil Outbreak aufbaut. Kumazawa beruhigt: Kenntnisse sind nicht erforderlich. Alyssa und die Outbreak-Story seien lediglich ein guter erzählerischer Ankerpunkt, um Grace sinnvoll in diese neue Geschichte einzuführen. Gleichzeitig nutzt Capcom die Rückkehr nach Raccoon City als großes Nostalgie-Event zum 30. Jubiläum des Franchises, inklusive eines frischen Blicks auf das, was von der Stadt übrig ist.

Nach dem Wechsel zu First-Person in Resident Evil 7 und der späteren Third-Person-Option in Village möchte Capcom die Community nicht erneut spalten. Resident Evil 9 Requiem bietet beide Perspektiven direkt zum Launch. Für Kumazawa persönlich ist die Third-Person-Ansicht die bessere Wahl, für Director Koshi Nakanishi dagegen First-Person.

Eine weitere oft gestellte Frage betrifft eine mögliche Demo, ähnlich des legendären Beginning Hour vor Resident Evil 7. Kumazawa bremst: „Es gibt derzeit keinerlei Pläne für eine Demo.“ Das Team konzentriere sich voll auf die Fertigstellung für den Release am 27. Februar 2026.