Resident Evil 9 Requiem: Capcom kündigt erstes Highlight für 2026 an

Capcom zieht einen klaren Strich unter 2025, und öffnet gleichzeitig das nächste Kapitel. Mit der Ankündigung eines Resident Evil Showcases für Anfang 2026 setzt der Publisher das erste fest datierte Highlight des kommenden Jahres. Im Mittelpunkt steht Resident Evil 9 Requiem, das nach Monaten kontrollierter Informationspolitik erneut in den Fokus rückt.

Nach dem Auftritt von Leon S. Kennedy bei den Game Awards war absehbar, dass Capcom nicht einfach in die Funkstille abtaucht. Stattdessen wird das Interesse gezielt gehalten, mit einem Event, das weniger Überraschung, dafür mehr Substanz verspricht.

Resident Evil 9 Requiem Showcase 2026

Ein Showcase ist kein Selbstzweck. Capcom nutzt dieses Format traditionell dann, wenn es tatsächlich etwas einzuordnen gibt. Im Fall von Resident Evil 9 Requiem bedeutet das vor allem eines: Der Übergang von Teasern zu greifbaren Inhalten.

Bisher lag der kommunikative Schwerpunkt auffällig auf der neuen Figur Grace Ashcroft. Leon wurde lange ausgespart, fast schon demonstrativ. Dass Capcom ihn nun stärker positioniert, spricht dafür, dass seine Rolle mehr Gewicht hat als ein reines Wiedersehen für Fans.

Fakt ist: Das Showcase ist angekündigt, ein konkretes Datum fehlt. Ebenso offen bleibt der genaue Umfang. Erfahrungsgemäß dauern diese Präsentationen rund 30 Minuten und konzentrieren sich klar auf ein Kernprojekt.

Spekulationen über weitere Ankündigungen kursieren bereits, sollten aber nüchtern betrachtet werden. Ein großes Nebenprojekt oder ein weit entfernter Remake-Release würde dem Fokus von Requiem eher schaden als nutzen. Capcom hat keinen Grund, das eigene Zugpferd zu überlagern.

Dying for more Resident Evil Requiem news? The Resident Evil Showcase is coming in early 2026. Stay tuned. pic.twitter.com/zoiUs9bf81 — Resident Evil (@RE_Games) December 17, 2025

Ein kontrollierter Start ins neue Jahr

Als erstes Highlight 2026 erfüllt das Showcase genau seinen Zweck und schafft Orientierung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Capcom gibt den Takt vor und verhindert gleichzeitig, dass Erwartungshaltungen ins Unkontrollierbare wachsen.

Resident Evil 9 Requiem bleibt Capcoms Schwergewicht, und der Showcase Anfang 2026 ist der bewusste Auftakt für das nächste Kapitel. Keine Showeffekte, keine Übertreibung, sondern ein klar gesetzter Termin für Fans. Genauso sollte man ein neues Jahr beginnen.