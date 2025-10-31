Resident Evil 9 Requiem – Capcom kündigt nächsten Showcase an

Capcom lässt Fans nicht kalt, sondern eher neugierig leiden. Obwohl Resident Evil 9 Requiem nur noch rund vier Monate bis zum Release hat, bleibt das Material, das wir bisher sehen durften, überschaubar. Pre-Orders sind gestartet, die Deluxe Edition enthüllt, und trotzdem gibt es kaum neues Gameplay. Jetzt gibt Capcom einen ersten Ausblick: Ein neuer Resident Evil Showcase ist für Anfang 2026 angekündigt.

Nur ein Hauch von Resident Evil 9 Requiem bisher

Bisher durften Spieler nur die allerersten Stunden des Spiels erahnen. Capcom zeigt Szenen aus den Ruinen von Raccoon City, setzt auf düstere Stimmung, aber liefert kaum neue Handlungsstränge oder echte Actionmomente. Fans fragen sich natürlich, ob ikonische Figuren wie Leon Kennedy zurückkehren. Bestätigt ist das bisher nicht. Stattdessen liegt der Fokus auf Grace Ashcroft, einem komplett neuen Charakter, der frischen Wind in die Reihe bringen soll.

Dieses Vorgehen ist zweischneidig. Einerseits bleibt die Spannung hoch, andererseits steigt die Ungeduld. Wer auf handfeste Eindrücke wartet, bekommt vorerst nur vage Teaser. Capcom setzt bewusst auf Geheimhaltung, was für manche Fans mittlerweile eher irritierend als aufregend ist.

Konkrete Termine oder Inhalte des Showcases nennt Capcom ebenfalls nicht. Frühestens Anfang 2026 wird das Event stattfinden. Der Showcase dürfte zumindest neue Trailer, Gameplay-Szenen oder handfeste Infos zu Story und Charakteren liefern. Vor allem die Bestätigung, ob Leon tatsächlich als Co-Protagonist auftritt, wäre ein Highlight.

Release und Extras

Resident Evil 9 Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC. Capcom plant zudem Cross-Promotion mit Nintendo-Amiibo und einem Fortnite-Crossover via Epic Games – nette Extra-Spielereien, die aber den Kern des Spiels nicht ersetzen: Survival-Horror im alten Raccoon-City-Stil.

Capcom bleibt vorsichtig, aber gezielt geheimnisvoll. Wer auf handfeste Infos hofft, muss sich bis Anfang 2026 gedulden. Der neue Showcase könnte genau der Moment sein, an dem wir endlich sehen, was Resident Evil 9 Requiem wirklich draufhat.