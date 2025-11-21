Resident Evil 9 Requiem: Capcom löst endlich die größten Geheimnisse von Raccoon City

Resident Evil 9 Requiem wird Raccoon City zum Schauplatz machen, das erste Mal seit Resident Evil 3. Die Entscheidung des Entwicklerteams unter Produzent Masato Kumazawa ist bewusst, denn nachdem Resident Evil 7 und Village eher abgelegene Orte wie ländliche Gegenden und Dörfer erkundet haben, soll der neue Teil wieder das Herz der Serie beleuchten.

Für Fans bedeutet dies, dass es endlich Antworten auf Fragen gibt, die seit fast 30 Jahren offen sind. „Indem wir diese Randgebiete, wie das Land oder das Dorf und so weiter, darstellen, glaube ich, dass es für die Fans am besten ist, nach Raccoon City und zurück zum Hauptteil der Geschichte zu kehren. Sie werden die Geschichte und die damit verbundenen Ereignisse wahrscheinlich genießen und weitere Entdeckungen machen,“ erklärt Kumazawa im Interview mit WellPlayed.

Stalker-Mechanik nur noch kleines Ärgernis

Neben der Rückkehr zum klassischen Setting gibt es auch Gameplay-Neuigkeiten, die alte Ärgernisse adressieren. Capcom hat in der Vergangenheit mit der Stalker-Mechanik experimentiert, ein Feind, der den Spieler unablässig verfolgt und gerade in Resident Evil 3 oder Village für Frustmomente sorgte. Kumazawa betont nun: Der Stalker wird in Resident Evil 9 Requiem nur „a small part of the game“ sein.

Für Fans, die den stetigen Stress der Stalker-Mechanik als das nervigste Element der Serie empfanden, ist das eine klare Entlastung. Stattdessen will Capcom ein vielfältiges Horror-Erlebnis bieten, bei dem Spieler auf unterschiedliche Arten erschreckt werden, ohne dass ein einzelner Gegner alles dominiert.

Grace Ashcroft als neue, emotionale Protagonistin

Ein weiterer Fokus liegt auf der neuen Protagonistin Grace Ashcroft, Tochter von Alyssa Ashcroft aus Resident Evil Outbreak. Im Gegensatz zu Ethan Winters aus Resident Evil 7, der eher als „Kamera des Spielers“ fungierte, soll Grace als Charakter greifbarer sein: Angst, Überraschung und Handlung sollen sichtbar und spürbar werden. „Wir wollten unbedingt zeigen, wie ängstlich sie ist – das zeigen wir durch die Art ihrer Worte, ihre Handlungen und ihr Verhalten, wenn sie überrascht ist,“ so Kumazawa. Für Spieler könnte das bedeuten, dass Grace emotional zugänglicher ist und die Story stärker trägt als Ethan.

Interessant ist auch, dass Resident Evil 9 Requiem auf klassische Elemente wie Safe Rooms setzt, inklusive frischer Musik, die das Spielerlebnis auflockert. Auf die Frage nach einem Händler à la Duke aus Resident Evil Village gibt es allerdings ein klares Nein: Spieler müssen sich diesmal selbst organisieren, was den Survival-Aspekt weiter verstärkt.

Capcom hält die Option offen, dass bekannte Figuren aus der Vergangenheit auftauchen, warnt aber gleichzeitig vor Überhype: „Don’t over-expect or hype it. We can’t promise you anything about that.“ Dennoch verbindet Grace die neuen Spieler direkt mit der Geschichte um Raccoon City, ohne dass Vorkenntnisse aus Outbreak notwendig sind.

Mit dem Fokus auf klassische Schauplätze, neuen Horrormechaniken und einer emotional greifbaren Protagonistin scheint Resident Evil 9 Requiem genau die richtige Balance zwischen Nostalgie und frischem Schrecken zu finden. Fans dürfen sich auf ein Spiel freuen, das die besten Elemente der Serie vereint, alte Frustpunkte minimiert und gleichzeitig neue Perspektiven eröffnet.

Resident Evil 9 Requiem erscheint am 26. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und PC.