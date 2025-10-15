Resident Evil 9 Requiem: Capcom soll Umbrella-Geschichte endgültig beenden

Seit fast 30 Jahren geistert der Name Umbrella durch die Resident Evil-Reihe, mal als sinistre Macht im Hintergrund, mal als Symbol für alles, was im Biohorror-Universum schiefgelaufen ist. Doch wenn man dem bekannten Insider Dusk Golem Glauben schenkt, steht uns mit Resident Evil 9 Requiem das endgültige Ende dieser Ära bevor.

Laut dem Insider soll der neue Teil „das Ende und den Anfang zugleich“ markieren, ein Abschluss alter Handlungsstränge und der Startpunkt für etwas völlig Neues. Leon S. Kennedy, einer der beliebtesten Protagonisten der Serie, soll in Resident Evil 9 Requiem seinen letzten Auftritt haben, zumindest innerhalb der offiziellen Chronologie. Eine These, die schon länger existiert, um die Serie zukunftssicher zu machen. Für viele Fans wäre das ein emotionales Ende einer Ära, die 1998 in Raccoon City begann.

Leons Abschied und Capcoms Neuausrichtung

Dusk Golem – in der Szene auch als AestheticGamer bekannt – gilt als gut vernetzter Insider mit einer erstaunlich soliden Trefferquote, wenn es um Resident-Evil-News geht. In mehreren Posts betont er, dass Requiem als „Leons Abschiedsspiel“ gedacht sei. Capcom wolle die Umbrella-Geschichte nicht länger in neue Titel hineinziehen, sondern sie „zeitlich und thematisch abschließen“.

Das klingt nach einem klaren Schnitt, den Capcom zuletzt schon vorsichtig angedeutet hatte. Nach der Ethan-Winters-Saga und der Rückkehr klassischer Figuren wie Chris und Jill scheint das Studio bereit, das Fundament der Serie neu zu definieren. Möglicherweise legt man damit den Grundstein für eine neue Trilogie oder gar einen thematischen Neustart, nur ohne den ewigen Schatten von Umbrella.

Was bedeutet das für Resident Evil?

Wenn sich diese Aussagen bewahrheiten, könnte Resident Evil 9 Requiem eine Art Scharnierpunkt der gesamten Reihe werden. Ein emotionales Finale für langjährige Fans, und vielleicht ein frischer Start für eine Generation, die mit Resident Evil 7 eingestiegen ist.

Eine offizielle Bestätigung seitens Capcom fehlt zwar, doch die angekündigte Veröffentlichung am 27. Februar 2026 passt zeitlich perfekt ins bisherige Muster. Sollte Golem also recht behalten, steht uns ein Spiel bevor, das nicht nur eine Geschichte beendet, sondern eine neue Ära für Resident Evil einläutet.

Wie sehr traut ihr Capcom zu, diesen Balanceakt hinzubekommen – Nostalgie und Neuanfang zugleich?