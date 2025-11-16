Resident Evil 9 Requiem: Capcom spricht über das geheime Multiplayer-Erbe

Capcom hat mit Resident Evil 9 Requiem offenbar viel mehr experimentiert, als man bisher dachte. Im neuen Interview mit Producer Masato Kumazawa wurde erstmals bestätigt, dass das Spiel ursprünglich als Open-World-Multiplayer-Projekt begann, bevor Capcom den Kurs radikal änderte, weil die Horror-Identität der Serie verloren ging.

Dass Teile dieses frühen Konzepts dennoch im finalen Spiel weiterleben, macht Resident Evil 9 Requiem plötzlich deutlich spannender, aber auch unberechenbarer.

Von der Multiplayer-Idee zum puren Horror

Dass Resident Evil 9 Requiem sechs Jahre in Entwicklung war, wusste man. Aber dass ein großer Teil davon für eine Art kooperativen Online-Ableger draufging, ist neu. Kumazawa beschreibt gegenüber Press Start diesen frühen Build als „spaßig, aber kaum gruselig“. Genau das habe Capcom zu der Entscheidung geführt, die Reißleine zu ziehen und die Vision komplett neu auszurichten.

Das Multiplayer-Konzept wurde jedoch nicht einfach entsorgt. Kumazawa bestätigt, dass „einige Elemente“ aus dieser Version im finalen Spiel überlebt haben, verrät aber nicht, welche. Resident Evil 9 Requiem könnte mechanische oder strukturelle Systeme besitzen, die nicht typisch für klassische Resident-Evil-Horrorformeln sind. Und genau diese Hybrid-DNA könnte dem Spiel einen eigenen Rhythmus geben.

Horror bis zum Schluss

Ein weiterer Teil des Interviews, der Fans aufhorchen lässt. Capcom will klar zurück zu Survival Horror, ohne die späten Action-Ausreißer von Resident Evil 7 und Resident Evil Village. Resident Evil 9 Requiem soll von Anfang bis Ende unheimlich bleiben, allerdings mit dem typischen Wechselspiel aus Spannung und Entlastung, das Horror stärker wirken lässt. Die Devise lautet Action ja, aber nur als gezieltes Werkzeug, um Angst zu verstärken, nicht, um sie zu ersetzen.

Die neue Heldin Grace spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie ist ausdrücklich die „ängstlichste Protagonistin“ der gesamten Serie, was Capcom nicht als Schwäche, sondern als visuelle und spielmechanische Verstärkung des Horrors nutzt: stolpernde Animationen, Stressreaktionen, eine deutlich verletzlichere Körpersprache.

Trotz aller Experimente soll Resident Evil 9 Requiem laut Kumazawa für Neueinsteiger komplett zugänglich bleiben, ohne Vorwissen, ohne Hürden, ohne die Gefahr, in 30 Jahren Lore zu ertrinken. Zugleich gibt es genug subtile Anknüpfungspunkte, damit Langzeitfans etwas zum Entdecken haben.

Der unerwartete Multiplayer-Ursprung erklärt, warum sich Resident Evil 9 Requiem strukturell anders anfühlt, warum Capcom so vorsichtig mit Informationen ist, und warum Grace eine gänzlich neue Art von Horror tragen soll. Das Spiel scheint mehr zu sein als nur ein weiterer Resident Evil-Eintrag, es ist ein Produkt zweier konkurrierender Visionen, die am Ende zu etwas Neuem verschmolzen wurden.

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2025, und wirkt nach diesem Interview radikal interessanter als zuvor.