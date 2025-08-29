Resident Evil 9 Requiem – Capcom verrät, wie Spieler in die Serie einsteigen

Auf der Gamescom 2025 sprachen Capcoms Koshi Nakanishi (Director) und Masato Kumazawa (Producer) über Resident Evil 9 Requiem. Dabei wurde schnell klar: Wer noch nie ein Spiel der Serie gespielt hat, kann problemlos einsteigen. Capcom setzt auf eine eigenständige Story, die sowohl Neueinsteiger als auch Veteranen anspricht.

Neue Protagonistin, neue Perspektive

Die gezeigte Demo stellt Grace in einer extrem bedrohlichen Situation vor: entführt, verfolgt von einem grotesken Monster, ohne Waffen und zunächst verletzlich. Dieses Design spiegelt den Kern des Survival-Horrors wider. Man startet schwach, lernt Überlebenstechniken und wächst im Spielverlauf zu einer kompetenten Kämpferin heran. Klassische Resident Evil-Elemente wie Erkundung, Rätsel, Ressourcenmanagement und ein dynamisches Horror-Pacing sind vorhanden, werden aber so aufbereitet, dass niemand überfordert wird.

Chris Redfield taucht laut den Entwicklern möglicherweise auf, ist aber kein aktiver Teil von Grace’ Abenteuer. Damit bleibt das Spiel eigenständig und muss sich nicht auf alte Geschichten stützen, was den Einstieg für neue Spieler erleichtert.

Raccoon City: Bekannt, aber verändert

Ein Highlight für Serienfans ist die Rückkehr nach Raccoon City – 30 Jahre nach den Ereignissen aus den früheren Spielen. Bekannte Orte wie das RPD-Tor sind noch erkennbar, wirken aber zerstört und verfallen. Nakanishi betont, dass das Leveldesign eine Balance zwischen Nostalgie und eigenständiger Atmosphäre schafft. Spieler, die auf Horror setzen, bekommen hier visuell und spielmechanisch etwas Vertrautes, während Neulinge ohne Vorwissen direkt in die Spannung eintauchen können.

Die Horror-Atmosphäre spielt dabei eine zentrale Rolle. Resident Evil 9 Requiem setzt auf klaustrophobische Szenarien, plötzliche Bedrohungen und die ständige Unsicherheit, die das Genre ausmacht, ohne auf billige Schockeffekte zu setzen. Es ist ein subtiler, aber beständiger Druck, der die Spieler permanent in Alarmbereitschaft hält.

Resident Evil 9 Requiem zeigt, dass Capcom die Serie modernisiert, ohne ihren Kern zu verlieren. Grace als neue Protagonistin macht den Einstieg einfach, die Rückkehr nach Raccoon City bietet nostalgische Details, ohne den Spielspaß von Neueinsteigern zu behindern. Für Fans bedeutet das ein neues Kapitel mit bekannten Serien-Vibes, für Horror-Freunde ein atmosphärisch intensives Erlebnis.