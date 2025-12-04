Resident Evil 9 Requiem: Capcom weckt das klassische Horror-Feeling mit der Spencer-Mansion

Mit Resident Evil 9 Requiem bringt Capcom offenbar wieder die Art von Atmosphäre zurück, die viele seit den ersten Stunden der Reihe im Spencer-Mansion lieben. Der jüngste Gameplay-Einblick im japanischem TV hat gezeigt, dass das neue Kapitel nicht nur auf blinde Nostalgie setzt, sondern spielerisch den Klassiker respektiert.

Neuer Trailer zeigt vertrautes Grauen

Die gerade einmal 30 Sekunden lange Szene reicht aus, um neugierig zu machen: Protagonistin Grace Ashcroft bewegt sich durch ein düsteres Herrenhaus, umgeben von Schatten und unheilvollen Geräuschen. Die Kamera ist klassisch über die Schulter gesetzt, die Zombies bewegen sich gemächlich und wirken bedrohlich, genau so, wie man es von Resident Evil erwartet.

Fans reagieren begeistert und stellen neue Theorien auf. Das Gebäude wirkt eng, verwinkelt und mit reich verzierten Innenräumen ausgestattet, die sofort an den Spencer-Mansion erinnern. Auch wenn es nicht das Original ist, scheint die ikonische, klaustrophobische Atmosphäre auf moderne Technik übertragen worden zu sein.

Klassisches Gameplay trifft moderne Technik

Resident Evil 9 Requiem scheint bewusst auf den langsamen, taktischen Spielstil zu setzen. Kein hektisches Action-Overload, sondern genau die Mischung aus Horror, Puzzle und klaustrophobischer Erkundung, die den ersten Teil so einprägsam machte. Biologische Waffen, die in den Schatten lauern, und verwinkelte Räume sorgen dafür, dass man nicht nur läuft, sondern wirklich überlegt, wie man vorgeht.

There was some new Resident Evil Requiem gameplay of a new area with Grace fighting a zombie in the Resident Evil special program that aired on Japanese television. pic.twitter.com/FToPeqi4HW — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) December 3, 2025

Allerdings ist Vorsicht geboten: Die gezeigte TV-Szene liefert nur einen Ausschnitt. Details zu Spielumfang, Story oder weiteren Mechaniken fehlen noch. Capcom bringt uns wieder in kleine, unheimliche Orte, und das ist genau das, was die Serie in den letzten Jahren etwas vermissen ließ.

Fans müssen sich nicht allzu lange gedulden, denn Resident Evil 9 Requiem startet am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2. Ob es den ikonischen Nervenkitzel der alten Tage vollständig einfängt, bleibt abzuwarten, aber die aktuellen Eindrücke machen Hoffnung. Wer den klassischen Horror der Reihe liebt, hat hier vermutlich einen der spannendsten Kandidaten seit Jahren vor sich.