Resident Evil 9 Requiem: Capcom zeigt Story-Recap & schicke Deluxe-Edition

Capcom rührt die Werbetrommel für Resident Evil 9 Requiem, das am 27. Februar erscheint, und liefert dazu ein „Road to Requiem“-Video, eine Rückblende auf fast 30 Jahre Zombie-Chaos. Gleichzeitig gehen die Vorbestellungen live, inklusive einer Digital Deluxe Edition, die Fans von Lady Dimitrescu wohl direkt an die Kreditkarte greifen lässt.

Die neue Hauptfigur hört auf den Namen Grace Ashcroft, eine FBI-Agentin mit analytischem Verstand und – typisch Resident Evil – ziemlich viel Pech. Ein Routineauftrag kippt schnell ins Absurde, als sie in eine Verschwörung mit biologischen Waffen gerät.

Wie schon Resident Evil 7 oder Resident Evil Village verbindet auch Resident Evil 9 Requiem klassische Survival-Elemente mit moderner Technik, lässt Spieler frei zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive wechseln und bietet wieder jede Menge Rätsel, Ressourcenmanagement und knappe Munition.

Digital Deluxe Edition: Von Dimitrescu bis Apocalypse

Capcom hat gleich mehrere Editionen angekündigt. Wer zur Digital Deluxe Edition greift, bekommt fünf zusätzliche Outfits (darunter „Grace’s Costume: Dimitrescu“), vier Waffen-Skins, zwei Bildschirmfilter, ein Audio-Pack und Bonus-Dateien zum Freischalten im Spiel. Als Vorbesteller gibt’s zudem das exklusive Outfit „Grace’s Costume: Apocalypse“.

Und für Sammler legt Capcom noch eins drauf. Das kommende Survival-Horror-Epos Resident Evil 9 Requiem erscheint in einer Deluxe Steelbook Edition, die eine hochwertige Präsentation mit unverzichtbaren Spiel-Extras verbindet. Kurz gesagt: schöner Horror, schick verpackt.

Die Digital Deluxe Edition von Resident Evil 9 Requiem bietet Bonus-Outfits, Waffen-Skins und exklusive Extras für echte Horror-Fans.

Auf der PS5 nutzt Resident Evil 9 Requiem die bekannten Features des DualSense-Controllers, inklusive adaptiver Trigger und haptischem Feedback. Keine Revolution, aber ein Detail, das den Horror wieder ein Stück greifbarer machen könnte.

Rückblick auf 30 Jahre Untote

Im begleitenden Rückblick erinnert Capcom an die lange PlayStation-Geschichte der Serie, angefangen beim Original von 1996 über Resident Evil 2 und 3 bis zu den modernen Reimaginings. Auch Resident Evil 4 mit Adas „Separate Ways“-Kampagne, sowie Resident Evil 7 und Village werden als Meilensteine hervorgehoben. Es ist im Grunde eine nostalgische Einladung, sich auf das kommende Kapitel einzustimmen, und vielleicht noch einmal durch Raccoon City zu schleichen, bevor der nächste Virus entfesselt wird.

Capcom setzt auf Evolution statt Revolution. Resident Evil 9 Requiem scheint vor allem das fortzuführen, was Village begonnen hat: narrative Tiefe, flexible Perspektiven und eine neue Hauptfigur, die nicht aus der alten Raccoon-Garde stammt.

Der Story-Rückblick zeigt, wie viel Historie in der Marke steckt, und dass Capcom die Fanbindung inzwischen genauso gut versteht wie den Schockeffekt im Dunkeln. Ob Resident Evil 9 Requiem diese Balance erneut trifft, sehen wir im Februar.