Resident Evil 9 Requiem – Collector’s Edition sorgt sofort für Enttäuschung

Man kann Capcom wirklich nicht vorwerfen, sie würden nicht wissen, wie man Erwartungen schürt. Seit der Ankündigung von Resident Evil 9 Requiem wächst der Hype von Woche zu Woche. Doch was die Japaner jetzt auf ihrer offiziellen Seite als Collector’s Edition präsentieren, sorgt für kollektives Kopfschütteln in der Community.

Collector’s Edition ohne echtem Collector’s Content

Die auf der offiziellen Capcom-Seite gelistete Collector’s Edition enthält – man glaubt es kaum – ein Steelbook, eine Acrylfigur von Grace Ashcroft und ein Steelbook, das es mit der Deluxe Edition auch so im Handel gibt. Das war’s. Kein Artbook, kein Soundtrack, keine echte Statue, kein Bonusmaterial. Nicht einmal ein Gimmick, das den stolzen Titel „Collector’s Edition“ rechtfertigen würde. Die Maße sind ebenfalls unspektakulär. Das Steelbook misst klassische 17 x 13,5 cm, der Acrylaufsteller gerade einmal 13 cm Höhe. Das Ganze wird laut Beschreibung in einer „speziellen Verpackung“ geliefert – vermutlich ein Pappschuber, wenn man Glück hat.

Selbst eingefleischte Resident-Evil-Fans zeigen sich ernüchtert. Auf Reddit und in Foren häufen sich Kommentare wie „Was ist denn mit ihrem Budget passiert?“ oder „Das ist doch nur die Deluxe-Edition mit Acryl-Ständer.“ Es entsteht der Eindruck, dass Capcom die „Collector’s Edition“ nur vorab platziert hat, um den Preorder-Zug in Bewegung zu setzen, bevor die eigentliche Premium-Version enthüllt wird.

Grace Ashcroft Statue folgt im Herbst 2026

Denn laut dem offiziellen japanischen Biohazard-Account soll eine 1:6-Figur von Grace Ashcroft bereits in Arbeit sein, mit geplanter Veröffentlichung im Herbst 2026. Das könnte darauf hindeuten, dass Capcom diesmal eine gestaffelte Veröffentlichung plant: zunächst das Spiel mit Standard-CE, später die hochpreisige Edition inklusive Statue. Das gab es in der Form schon bei Resident Evil Village, wo die Ethan-Winters-Figur separat vertrieben wurde.

Die „Collector’s Edition“ von Resident Evil 9 Requiem enthält ein Steelbook und einen Acryl-Aufsteller

Warum also dieser Zwischenstopp? Wahrscheinlich, weil Capcom einerseits Vorbestellungen ankurbeln will, andererseits aber noch nicht alle Assets und Designs der finalen Sammleredition fertig sind. Denkbar ist auch, dass die Produktionskosten für Figuren und Premium-Boxen in Japan nach wie vor hoch sind, und eine weltweite Collector’s Edition schlicht zu teuer geworden wäre. Einige User vermuten, dass sie jenseits der 300-Dollar-Marke gelegen hätte.

Trotzdem bleibt ein kleiner Beigeschmack. Wenn eine Collector’s Edition im Grunde nur aus einem Steelbook und einem Acrylständer besteht, darf man sich fragen, ob Capcom den Begriff „Collector’s Edition“ überhaupt noch ernst nimmt. Gerade weil Resident Evil seit dem RE2-Remake jede Hauptausgabe mit aufwendigen Sammlereditionen begleitet hat, inklusive Statuen von Leon, Jill oder Chris. Vielleicht ist das auch eine japanische Besonderheit und eine klassische Collector’s Edition wird es hierzulande gar nicht geben.

Wer also auf eine echte Premium-Edition gehofft hat, sollte noch warten. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Capcom, spätestens nach der potenziellen Vorstellung von Leon in Resident Evil 9 Requiem, ein „richtiges“ Sammlerpaket nachlegt. Bis dahin bleibt die aktuelle Version bestenfalls eine hübsche Beigabe, aber sicher kein Must-Have für Fans.