Resident Evil 9: Requiem – Demo enthüllt Details zum zweiten spielbaren Charakter

Während Capcom auf dem Summer Game Fest 2025 nur einen kurzen Trailer zu Resident Evil 9: Requiem gezeigt hat, sind nun offenbar weitere Infos aus einer 30-minütigen Demo aufgetaucht, die hinter verschlossenen Türen lief. Einige Details zur Perspektive, möglichen spielbaren Charakteren und Gameplay-Ansätzen sind mittlerweile durchgesickert – wenn auch noch nicht offiziell bestätigt. Als Bonus kursieren neue Screenshots im Netz.

Erste- und Dritte-Person – frei wählbar?

In der Demo wurde Resident Evil 9 zunächst komplett in der Ego-Perspektive gespielt. Im weiteren Verlauf wechselte die Kamera jedoch in die Third-Person-Ansicht – offenbar nahtlos und auf Wunsch des Spielers. Es spricht viel dafür, dass Capcom wie bei Resident Evil Village erneut beide Perspektiven anbieten wird, diesmal aber direkt zum Start und durchgehend wählbar. Das dürfte viele Fans freuen, die sich in den letzten Jahren für eine stärkere Individualisierung der Spielerfahrung ausgesprochen haben.

Capcom selbst hat diese Information noch nicht offiziell bestätigt, aber mehrere Quellen aus dem Umfeld der Demo berichten übereinstimmend von diesem Feature. Es wäre ein sinnvoller Schritt, um sowohl die klassischen Third-Person-Spieler als auch die neueren Fans der Ego-Perspektive gleichermaßen abzuholen.

Zweiter Charakter: Voll bewaffnet, aber noch geheim

Spannend ist auch ein anderer Aspekt der Demo: Ein zweiter spielbarer Charakter wurde angeteasert, der laut Entwickler „vertraut“ sei und „voll bewaffnet“ auftritt. Konkrete Namen wurden nicht genannt, aber die Spekulationen deuten in eine klare Richtung: Leon S. Kennedy. Nach seinem prominenten Auftritt im Remake von Resident Evil 4 würde das durchaus Sinn ergeben. Noch ist das reine Spekulation – Capcom wird sich dazu wohl in den kommenden Wochen äußern, wenn weitere Infos folgen.

Ein weiteres Detail betrifft eine Figur namens Grace. In der Demo öffnete sie Türen, schaltete Lichtquellen ein und wurde von einer Kreatur verletzt. Anstatt klassisches Heilspray zu nutzen, erhielt sie eine Spritze – möglicherweise ein Hinweis auf neue Heilmechaniken oder Story-Elemente. Auch hier: kein offizielles Statement bisher.

Was sich bereits abzeichnet: Resident Evil 9: Requiem will einiges anders machen. Mehr Action, filmischere Inszenierung, freie Kamerawahl – Capcom schlägt eine klar modernisierte Linie ein. Der Release ist für den 27. Februar 2026 auf PS5, Xbox Series X|S und PC geplant und schon bald sollen offizielle Informationen folgen.

Was denkt ihr: Braucht Resident Evil diesen neuen Ansatz – oder verliert die Serie damit ihren Kern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.