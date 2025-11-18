Resident Evil 9 Requiem Demo: Schlechte Nachrichten für Fans

Resident Evil 9 Requiem nähert sich mit schnellen Schritten seiner Veröffentlichung im Februar 2026, und die Stimmung in der Community schwankt zwischen Vorfreude und Nervosität. Schließlich soll dieses Kapitel der Abschluss der nummerierten Reihe sein, ein letzter Blick auf Raccoon City, bevor Capcom das Franchise neu sortiert.

Viele hatten daher fest mit einer spielbaren Demo gerechnet, wie wir sie in den letzten Jahren fast schon selbstverständlich bekommen haben. Doch daraus wird diesmal nichts. Capcom bestätigte jetzt erneut, dass Resident Evil 9 Requiem ohne Demo erscheinen wird.

Warum Capcom keine Demo plant

Produzent Masato Kumazawa erklärte in einem aktuellen Interview offen, dass derzeit „absolut keine Pläne“ für eine spielbare Vorschau existieren. Der Grund sei simpel: Das Team wolle jede verfügbare Ressource in die Vollversion stecken, statt eine Demo abzuzweigen, die am Ende zusätzlichen Druck erzeugt oder Erwartungen verschiebt.

Aus Entwicklersicht ist das plausibel. Resident Evil 9 Requiem ist eines der meistgewünschten Spiele dieser Generation, hat bereits kurz nach Ankündigung die Millionenmarke an Wishlists geknackt und steht als Abschluss der Saga ohnehin unter besonderer Beobachtung. Ein missglückter Demo-Schnitt könnte schnell mehr schaden als nützen.

Gleichzeitig weiß Capcom natürlich, wie stark das Markenvertrauen ist. Wer den Hype schon hat, muss ihn nicht künstlich weiter anfachen, und wer skeptisch ist, wird von ein paar Minuten Demo kaum überzeugt.

Was bedeutet das für Spieler?

Wir gehen somit diesmal blind in das Spiel, zumindest bis Capcom im neuen Jahr mehr zeigt. Das kann sogar ein Vorteil sein. Demos tendieren dazu, falsche Erwartungen zu wecken oder Teile des Spiels vorwegzunehmen, die im fertigen Kontext ganz anders wirken.

Spannend bleibt, wie Capcom die Zeit bis zum Launch kommuniziert. Ohne Demo wächst der Druck, in Previews und Trailern klare, ehrliche Einblicke zu geben. Vor allem aber müssen Kernbereiche wie Atmosphäre, Fortschrittsstruktur und Gegnerdesign sitzen. Eine Demo hätte hier Sicherheit geben können, jetzt trägt allein die Vollversion dieses Gewicht.

Tut Resident Evil 9 Requiem der Serie einen letzten Gefallen, indem es ohne Demo kommt – oder fehlt damit ein wichtiger Vertrauensanker?