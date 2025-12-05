Resident Evil 9 Requiem: Der große TGA-Moment – Capcom zeigt endlich mehr

Capcom fährt zum Jahresende die Scheinwerfer hoch. Resident Evil 9 Requiem wird bei den Game Awards 2025 mit einem neuen Blick auf das Spiel vertreten sein. Die Show steigt am 11. Dezember, also genau der Ort, an dem Publisher gern ihre großen Knaller platzieren. Für ein Franchise wie Resident Evil ist das kein Bonus, sondern fast Pflichtprogramm.

Resident Evil 9 Requiem erscheint am 27. Februar 2026 und rückt die Protagonistin Grace Ashcroft in den Mittelpunkt, die zurück nach Raccoon City geschickt wird. Nach allem, was man bislang gesehen hat, steckt da mehr drin als ein Nostalgie-Spaziergang durch alte Kulissen. Capcom hat schon in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie ihre Serie erneuern können, ohne den Kern zu verraten.

Was wir vom neuen Auftritt erwarten dürfen

Offiziell bestätigt ist nur ein neuer Blick auf Resident Evil 9 Requiem. Mehr nicht. Keine Angabe, ob Gameplay, Story-Ausschnitte oder ein reiner Atmosphären-Trailer. Ich würde aber stark davon ausgehen, dass Capcom hier nicht mit einem 20-Sekunden-Teaser aufkreuzt. Zum Zeitpunkt der Show liegen noch gut zweieinhalb Monate bis zum Release, traditionell der Moment, in dem man das letzte Stück Marketing-Dampf zündet.

Die Leaks der letzten Monate? Einige wiesen in Richtung größerer Open-Zone-Gebiete und neuen Typen von „urban horror“ – teils plausibel, teils kompletter Unsinn. Ich würde nichts davon für bare Münze nehmen, bis es Capcom selbst zeigt. Das Studio liebt allerdings die kontrollierte Vertiefung vor Release. Sie zeigen genug, um die Community anzufüttern, aber nie so viel, dass man hinterher alles kennt.

Horror always survives…



Tune in for a terrifying new look at Resident Evil Requiem during #TheGameAwards



Streaming next Thursday, December 11 at 4:30pm PT / 7:30p ET / 12:30a GMT.



Set a Reminder: https://t.co/43LGUPoqKq pic.twitter.com/BqpTOGvkNe — The Game Awards (@thegameawards) December 5, 2025

Harte Konkurrenz bei den Awards

Resident Evil 9 Requiem ist zusätzlich als Most Anticipated Game nominiert, allerdings in einem Feld, das fast schon lächerlich stark ist: GTA 6, The Witcher 4, Marvel’s Wolverine, 007 First Light. Da muss man niemandem erklären, dass ein Sieg da kein Selbstläufer wird. Andererseits ist Resident Evil ist in den letzten Jahren regelmäßig in GOTY-Nähe gelandet. Das Franchise hat bewiesen, dass es Qualität liefern kann, ohne jedes Mal das Rad neu erfinden zu wollen.

Für Capcom ist der TGA-Auftritt mehr als nur ein Trailer-Slot. Resident Evil 9 Requiem muss jetzt zeigen, wohin diese neue Phase von Resident Evil wirklich steuert. Die ersten Eindrücke war stark, aber viele Fragen sind offen, gerade rund um die neue Heldin und den Ton der Geschichte. Wenn der Kurzauftritt sitzt, dürfte das die letzten Zweifel wegwischen. Wenn nicht, könnte das die Diskussionen eher anheizen. Ich bin vorsichtig optimistisch.