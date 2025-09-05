Resident Evil 9 Requiem – Die „9-Fuß-Oma“ sorgt in der Demo für den ultimativen Schockmoment

Bei PAX West 2025 zeigt Capcom eine neue Resident Evil 9 Requiem-Demo, in der ein Moment für ordentlich Gesprächsstoff sorgt: die sogenannte „9-Fuß-Oma“. Laut den Demo-Eindrücken öffnet man eine Tür, erwartet den üblichen Infizierten-Körper, und bekommt eine monströse Überraschung serviert.

IGN beschreibt das Erlebnis so: Zuerst fällt der infizierte Körper – klassisches Resident-Evil-Setting. Doch Sekunden später taucht die riesige „Oma“-ähnliche Kreatur auf, packt den Körper und beginnt, ihn zu verspeisen. Schon dieser kurze Moment erzeugt eine Atmosphäre, die roh und bedrohlich wirkt und deutlich macht, dass Resident Evil 9 Requiem beim Horror wieder Vollgas gibt.

Jagen in Zeitlupe – Schrecken auf mehreren Ebenen

Laut der Demo ist die Kreatur beeindruckend dynamisch. Sie bewegt sich eher langsam („lumbernd“), aber durch ihre 9-Fuß-Größe wirkt jeder Schritt massiv. Vergleiche könnte man zu Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village ziehen. Sie kann sich zwischen Stockwerken bewegen, taucht überraschend auf und zwingt den Spieler dazu, schnell zu reagieren. Diese Mechanik sorgt dafür, dass der Schrecken nicht nur auf den ersten Blick wirkt, sondern die gesamte Spielerfahrung dominiert.

Die Demo zeigt laut IGN, dass Capcom klassische Horror-Elemente wie Überraschungsmomente, klaustrophobische Räume und bedrohliche Gegner mit modernen Spielmechaniken kombiniert. Die „9-Fuß-Oma“ ist dabei ein Paradebeispiel: Sie verändert die Raumdynamik, zwingt zum Umdenken und sorgt für konstanten Nervenkitzel.

Schwierigkeit und Spannung auf neuem Level

Die Resident Evil 9 Requiem Demo zeigt auch, dass das Spiel nicht nur auf Schockeffekte setzt, sondern auch auf echte Herausforderung. Der Spieler starb gleich mehrfach – drei Mal innerhalb kurzer Zeit – was die Intensität und das Gefühl ständiger Bedrohung deutlich macht. Besonders spannend ist die Kombination aus langsamem, imposantem Gegnerdesign wie der „9-Fuß-Oma“ und plötzlichen Schockmomenten. Man kann nie sicher sein, ob ein ruhiger Gang gleich in Panik ausartet. Dieser Mix sorgt dafür, dass Nervenkitzel und Strategie gleichermaßen gefordert sind.

Auch ohne eigene Demo-Erfahrung wird deutlich, dass Resident Evil 9 Requiem den Horror wieder ernst nimmt. Fans können sich auf intensive Momente und gut platzierte Schockeffekte freuen, die alte und neue Spieler gleichermaßen fesseln. Möglicherweise wird man die Demo auch zuhause erleben können, über deren Release Capcom derrzeit diskutiert.

Das Spiel erscheint am 27. Februar 2026.