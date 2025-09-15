Resident Evil 9 Requiem: Die große Überraschung kommt noch

Mit Resident Evil 9 Requiem geht Capcom einen mutigen Schritt. Erstmals übernimmt Grace Ashcroft die Hauptrolle. Gleich zu Beginn findet sie sich gefesselt und kopfüber in einem geheimnisvollen Labor wieder, ohne Waffen, ohne Orientierung, verfolgt von einer grotesken Kreatur. Diese Einleitung soll Spieler in die Rolle einer völlig wehrlosen Figur versetzen, bevor Grace im Verlauf des Spiels langsam wächst, Waffen findet und sich ihrer Angst stellt.

Die Entwickler betonen in einem aktuellen Interview, dass dieses Konzept zwar an klassische „Unarmed Sections“ der Serie erinnert, aber mit frischen Mechaniken erweitert wird. Das Design des Monsters und die Art, wie es den Spieler in dieser frühen Passage verfolgt, sollen neue Maßstäbe für klaustrophobische Spannung setzen.

Horror trifft Kontraste

Laut Director Koshi Nakanishi wird Resident Evil 9 Requiem stärker als seine Vorgänger mit einem rhythmischen Wechselspiel aus Schock, Erkundung und Action arbeiten. Ziel ist es, Spieler nicht dauerhaft in maximaler Anspannung zu halten, sondern Kontraste zu verstärken, und genau hier setzt ein bislang geheimes neues System an.

Nakanishi deutete an, dass die „Wellenlänge“ zwischen Angst und Erleichterung größer ausfallen wird als je zuvor in der Serie. Das Spielerlebnis soll so einer echten Achterbahnfahrt gleichen. Noch ist unklar, wie dieses System funktioniert, doch Capcom spricht offen davon, gezielt mit den Emotionen der Spieler spielen zu wollen.

Ob es die Mechanik von Gegnern, die Interaktion mit der Umgebung oder psychologische Effekte betrifft, bleibt unklar, selbst im Team wird nur angedeutet, wie tiefgreifend die Änderungen sein werden. Nakanishi betont nur: „Wir wollen mit den Gefühlen der Spieler spielen, so intensiv wie nie zuvor.“

Diese Andeutung erzeugt genau die Spannung, auf die Fans seit der Ankündigung warten, ein Element, das die Serie möglicherweise revolutioniert, ohne dass man genau sagen kann, wie. Es bleibt das große Fragezeichen, das Requiem schon jetzt zum spannendsten Resident-Evil-Titel der kommenden Jahre macht.

Rückkehr nach Raccoon City

Ein weiteres Highlight: Zum ersten Mal seit den Remakes von Resident Evil 2 und 3 kehrt Raccoon City zurück – 30 Jahre nach der Zerstörung durch die Bio-Waffe. Teile der ikonischen Orte wie das RPD-Tor sind in Ruinen erhalten, was Fans sofort wiedererkennen werden. Die Entwickler versprechen eine Mischung aus glaubhafter Zerstörung und nostalgischen Momenten, die gleichzeitig Tragik und Vertrautheit ausstrahlen.

Capcom geht auch auf die Debatte zwischen First- und Third-Person ein. Statt sich festzulegen, bietet Requiem beide Perspektiven an. Wer maximale Immersion sucht, kann aus den Augen von Grace spielen – wer es etwas „erträglicher“ möchte, wählt die Schulterkamera. Interessant: In Third-Person stolpert Grace in Panik über den Boden, während diese Animation in First-Person bewusst fehlt, um die Immersion nicht zu brechen. Beide Modi sollen damit unterschiedliche, aber gleichwertige Horror-Erfahrungen bieten.

Resident Evil 9 Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series, Switch 2 und PC. Insider spekulieren zudem weiterhin, dass Leon S. Kennedy ein letztes Mal auftreten könnte, möglicherweise auf der Tokyo Game Show enthüllt. Doch selbst ohne diese Rückkehr alter Helden ist klar: Capcom plant mit Requiem mehr als nur ein weiteres Horror-Kapitel.

Wie seht ihr das: Ist die Kombination aus neuer Heldin, Rückkehr nach Raccoon City und geheimem System die richtige Richtung für Resident Evil?