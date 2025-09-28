Resident Evil 9 Requiem: Einstieg auch ohne Serienwissen möglich?

Capcom hat neue Details zu Resident Evil 9 Requiem verraten, und dabei gleich eine der größten Fan-Fragen beantwortet: Muss man alle Vorgänger kennen, um den Horrortrip zu genießen?

Director Koshi Nakanishi und Produzent Masato Kumazawa haben in einem Gespräch mit der Famitsu klargestellt: Nein, man muss sich nicht durch 28 Jahre Resident Evil-Geschichte kämpfen, um in Requiem mitzukommen. „Die Spiele sind so gebaut, dass jeder auch ohne Vorwissen reinkommt“, sagt Nakanishi.

Klar ist aber auch: Wer die Serie kennt, holt deutlich mehr heraus. Kumazawa bringt es so auf den Punkt: „Aus 100 % Spielspaß werden schnell 150 %. Wir haben viele kleine Anspielungen eingebaut, die Fans sofort wiedererkennen.“

Alyssa Ashcroft kehrt zurück

Spannend wird es für Kenner vor allem wegen der Rückkehr einer alten Figur. Resident Evil 9 Requiem rückt Alyssa Ashcroft in den Mittelpunkt – eine Journalistin, die zuletzt in den Resident Evil Outbreak-Spielen auf der PS2 auftauchte. Dort war sie einer der spielbaren Charaktere, die gegen Umbrella recherchierten.

In Resident Evil 9 Requiem ist Alyssa wieder da, diesmal zusammen mit ihrer Tochter Grace. Und genau hier liegt der Trick: Wer Outbreak damals gespielt hat, erkennt sofort, wo die Story andockt. Wer nicht, bekommt trotzdem ein komplett eigenständiges Survival-Horror-Erlebnis.

„Outbreak lässt sich heute kaum noch spielen, weil die Technik fehlt“, erklärt Nakanishi. „Deshalb haben wir Requiem so aufgebaut, dass es auch ohne Vorwissen funktioniert.“

Bemerkenswert ist auch, was bislang fehlt: Trotz zahlreicher Vorhersagen aus der Gerüchteküche wurde ein Auftritt von Leon S. Kennedy bis heute nicht bestätigt. Vor allem der oft zitierte Insider Dusk Golem, der immer wieder über Leons angebliche Rolle spekulierte, verliert dadurch spürbar an Glaubwürdigkeit. Capcom hält sich zu bekannten Figuren bisher bedeckt, und das ist vielleicht auch besser so.

Einsteigerfreundlich, mit Belohnung für Veteranen

Das bedeutet, dass Neueinsteiger problemlos einsteigen können, Serienfans entdecken hingegen Details, die andere übersehen. Typisch Resident Evil also – Horror, Action, und ein paar Insider-Winks für die Community. Capcom setzt damit auf einen Ansatz, der schon früher funktioniert hat. Fast jeder Teil lässt sich alleine spielen, und viele Fans haben ihren Einstieg erst später in der Serie gefunden.

Resident Evil 9 Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series, Switch 2 und PC. Mein Tipp: Wer Zeit hat, schaut sich zumindest die Outbreak-Spiele in Videoform an, einfach, um Alyssa besser zu verstehen. Notwendig ist es nicht, aber der Horror wirkt mit Kontext deutlich intensiver.