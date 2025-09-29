Resident Evil 9 Requiem: Grace im Rampenlicht – und Leon nur ein Phantom?

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche rund um Resident Evil 9 Requiem. Viele Fans hatten gehofft, dass Capcom endlich die Rückkehr von Leon S. Kennedy bestätigt. Doch selbst nach neuen Trailern, einem State of Play und einer großen Bühne auf der Tokyo Game Show fehlt von dem Serienveteranen jede Spur. Die Spannung ist groß, die Antwort bleibt vage.

Capcom reagiert, aber sagt nichts Konkretes

Als Producer Masato Kumazawa und Director Koshi Nakanishi auf die Spekulationen angesprochen wurden, antworteten sie gegenüber IGN mit einem Lächeln. Kumazawa erklärte lediglich, man werde das Feedback der Fans berücksichtigen. Das klingt diplomatisch, aber nicht wie eine Ankündigung. Gleichzeitig betonte er, dass man mit Grace bewusst eine neue Hauptfigur geschaffen habe, um nicht ständig auf die bekannten Helden zurückgreifen zu müssen.

Für die Community bedeutet das: Leon ist aktuell nicht Teil des offiziellen Line-ups. Ein Cameo oder eine Überraschung ist zwar nie ausgeschlossen, doch der Fokus liegt klar auf Grace. Dafür wurde ein brandneuer Charakter in der Serie bestätigt.

Fackelübergabe oder Neuanfang?

Einige Beobachter sprechen sogar von einem möglichen „Fackelübergabe-Moment“ innerhalb des Franchises. Capcom selbst relativiert diese Deutung: Man wolle die Serie nicht völlig neu starten, aber auch nicht in Endlosschleifen bekannter Figuren festhängen. Resident Evil 9 Requiem könnte also den Versuch darstellen, das Universum vorsichtig zu erweitern, ohne die alten Stars in den Mittelpunkt zu stellen.

Das birgt Chancen und Risiken. Einerseits eröffnet es kreativen Spielraum für neue Geschichten. Andererseits laufen die Entwickler Gefahr, langjährige Fans zu enttäuschen, die sich nach vertrauten Gesichtern sehnen.

Bis zum Release am 27. Februar 2026 bleibt die Frage nach Leon offen. Wer auf eine große Rückkehr hofft, sollte seine Erwartungen dämpfen. Vielmehr wirkt es so, als wolle Capcom mit Grace eine neue Identifikationsfigur etablieren, und die Serie in eine Richtung lenken, die weniger auf Nostalgie setzt.

Ob das gelingt, hängt am Ende davon ab, wie überzeugend Requiem seine neue Heldin inszeniert. Und vielleicht stellt sich dann gar nicht mehr die Frage, wer fehlt, sondern ob Grace das Potenzial hat, das Franchise langfristig zu tragen.