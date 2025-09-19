Resident Evil 9 Requiem – Internes Dokument verspricht Schock-Realismus wie nie zuvor

Ein vertrauliches Dokument mit dem Vermerk „CONFIDENTIAL“ sorgt aktuell für Gesprächsstoff: Resident Evil 9 Requiem ist demnach nicht nur Thema Nr.1, sondern soll sich massiv auf fotorealistisches Charakter- und Kreaturen-Design stützen. Die Rede ist von neuen biologischen Modellen, die jede Narbe, jede Falte und jedes Zucken im Gesicht detailgetreu abbilden.

Für Fans klingt das nach einer logischen Weiterentwicklung, schließlich hat Capcom die Serie in den letzten Jahren mit der RE-Engine technisch immer weiter vorangetrieben. Doch die Formulierungen im Leak gehen noch einen Schritt weiter: Es wird explizit von „einem neuen Kapitel für Realismus und Immersion“ gesprochen.

Was das für Resident Evil 9 Requiem bedeuten könnte

Sollte das Dokument echt sein, welches von einem Reddit-User übersetzt wurde, könnte Resident Evil 9 Requiem stärker auf die visuelle Schockwirkung setzen als alle Vorgänger. Fotorealistische Monster-Modelle, detailgetreu animierte R.P.D.-Offiziere und eine Atmosphäre, die dicht an der Grenze zum Film liegt – das klingt nach einem Survival Horror, der unter die Haut gehen könnte.

Technisch würde das zur Richtung passen, die Capcom seit Resident Evil 7 eingeschlagen hat: weg vom reinen Action-Spektakel, hin zu beklemmender Horror-Immersion. Mit aktueller Hardware, insbesondere auf der PS5 Pro, sind feinste Texturen, glaubhafte Mimik und realistische Beleuchtung längst machbar.

Leak zu Resident Evil 9 Requiem: Capcom setzt angeblich auf fotorealistischen Horror.

Fakt oder überhitzte Spekulation?

So spannend das Leak klingt: Bestätigt ist bisher nichts außer der Existenz eines Dokuments. Release-Angaben („Project Release: Confirmed“) wirken vage, und es fehlt eine klare Quelle innerhalb von Capcom. Denkbar wäre auch, dass es sich um ein internes Pitch-Paper handelt, nicht um finale Spielinformationen.

Wenn Capcom wirklich den Weg in Richtung maximaler Fotorealismus geht, könnte Resident Evil 9 Requiem ein Meilenstein für das Survival-Horror-Genre werden. Gleichzeitig bleibt die Gefahr, dass zu viel Technik den Horror verwässert – Grusel entsteht schließlich nicht nur durch Pixel, sondern durch Stimmung, Sound und clevere Inszenierung. Bis zur offiziellen Ankündigung heißt es daher: abwarten, kritisch bleiben, aber auch gespannt sein.