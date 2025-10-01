Resident Evil 9 Requiem: Klassische Bosskämpfe kehren zurück – mit einem Twist

Capcom wagt mit Resident Evil 9 Requiem einen Schritt zurück zu den Wurzeln des Survival-Horrors, und doch bleibt alles frisch. Nach der Entscheidung, Leon Kennedy nicht zurückzubringen, steht die junge Protagonistin Grace Ashcroft im Mittelpunkt. Wer jetzt Action-Spektakel à la Shooter erwartet, wird überrascht sein: Die Bosskämpfe sind wieder clever aufgebaut, eher ein Puzzle aus Wagemut, Timing und Beobachtungsgabe als reines Geballer.

Bosskämpfe wie in den Klassikern

Im Gespräch mit AUTOMATON auf der Tokyo Game Show 2025 erklärte Game Director Koshi Nakanishi, dass die Kämpfe gegen die ikonischen Endgegner stärker auf Erkundung und strategisches Vorgehen setzen.

Ähnlich wie in Resident Evil und Resident Evil 2 müssen Spieler in abgeschlossenen Arealen mit der Umgebung interagieren, Fallen erkennen und die Angriffe der Gegner genau timen. Spannung entsteht somit nicht nur durch Bedrohung, sondern durch die ständige Abwägung zwischen Risiko und cleverem Einsatz der Ressourcen.

Grace Ashcroft wächst an der Gefahr

Die neuen Bosskämpfe sind eng mit Grace’ Entwicklung verknüpft. Anfangs verängstigt, lernt sie im Verlauf des Spiels, ihre Angst in gezieltes Handeln umzuwandeln. Spieler erleben diese Wandlung hautnah. jede Konfrontation mit monströsen Gegnern treibt nicht nur die Story voran, sondern lässt auch Grace’ Fähigkeiten wachsen.

Die Auswahl an Waffen – von Pistolen über Revolver bis zu Messern – bietet dabei verschiedene Ansätze, jeden Boss zu überwinden. Nakanishi betont, dass die Waffe nicht nur Mittel zum Zweck ist, sondern auch Charakter erzählt: „Ein zartes Mädchen, das einen robusten Revolver führt, das erzählt seine eigene Geschichte.“

Neue Möglichkeiten, vertraute Mechanik

Neben der Rückkehr zu klassischen Spielmechaniken sorgt Resident Evil 9 Requiem für frische taktische Optionen. Melee-Waffen erlauben kreative Kämpfe, und auch die Umgebung wird zum Werkzeug, um Gegner zu bezwingen. Capcom balanciert so das bekannte Survival-Feeling mit neuen Herausforderungen, die sowohl Veteranen als auch Einsteiger ansprechen.

Resident Evil 9 Requiem zeigt, dass Survival-Horror mehr ist als Schockeffekte. Die Rückkehr zu klassischen Bosskämpfen, kombiniert mit neuen Waffen und taktischen Freiheiten, macht das Spiel zu einem Muss für Fans, die Spannung und Gameplay-intelligente Herausforderungen suchen. Kann Grace die Spieler auf die gleiche Art fesseln wie Leon oder Jill? Die Zeit bis zum 27. Februar 2026 wird es zeigen.