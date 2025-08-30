Resident Evil 9 Requiem – Kommt die Gamescom-Demo auch für PS5 und Xbox?

Capcom hat auf der Gamescom 2025 mit der spielbaren Demo zu Resident Evil 9 Requiem für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Viele Besucher zählten die Probeversion zu den Highlights der Messe, da sie nicht nur erstmals Protagonistin Grace Ashcroft vorstellte, sondern auch mit der monströsen „Big Mama“ einen neuen Schrecken enthüllte, der sich nahtlos in die Reihe ikonischer Resident-Evil-Widersacher wie Mr. X oder Lady Dimitrescu einfügt. Doch nach den ersten Hands-on-Eindrücken stellt sich für Fans nun die entscheidende Frage: Wird es die Resident Evil Requiem Demo auch für Zuhause geben?

Im großen Interview mit IGN wurde Director Koshi Nakanishi genau darauf angesprochen. Seine Antwort: „Nothing is confirmed or set in stone at the moment, but we are also monitoring the feedback of people who are playing the game at events and we’re going to take that into consideration when we decide our next steps.“ Übersetzt bedeutet das: Capcom hält sich alle Optionen offen, beobachtet aber sehr genau, wie die Gamescom-Demo bei den Spielern ankommt.

Demo als wirksames Marketing-Tool

Das ist nicht untypisch für die Reihe. Schon frühere Teile wie Resident Evil 7 oder Resident Evil Village hatten vor Release öffentliche Testversionen, die als spielbare Teaser weltweit für Gesprächsstoff sorgten. Aus reiner Marketing-Sicht wäre eine solche Veröffentlichung auch diesmal nur logisch. Kaum etwas steigert die Vorfreude so sehr wie eine nervenaufreibende Demo, die die Fans selbst im Wohnzimmer ausprobieren können.

Konkrete Pläne für eine Veröffentlichung gibt es laut Nakanishi aber noch nicht. Offenbar will Capcom zunächst die Resonanz der Messen abwarten, bevor man entscheidet, ob und wann eine öffentliche Version folgt. Da Resident Evil 9 Requiem allerdings für das Jubiläumsjahr 2026 vorgesehen ist, bleibt noch genug Zeit, um eine Demo auch online bereitzustellen.

Bis dahin müssen Fans hoffen – oder noch einmal nach Köln zurückschauen, wo die Messebesucher bereits den ersten Vorgeschmack auf das bekommen haben, was Capcom als „Rückkehr zu den Wurzeln“ der Serie beschreibt.

Eine Resident Evil Requiem Demo für Zuhause ist aktuell nicht bestätigt, aber die Chancen stehen gut, dass Capcom wie in der Vergangenheit nachzieht.